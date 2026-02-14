"Ось і все". Легенда НБА Кріс Пол іде з баскетболу
"Ось і все". Легенда НБА Кріс Пол іде з баскетболу

Кріс Пол виступив з офіційною заявою
Джерело:  online.ua

Американський професійний баскетболіст Кріс Пол публічно оголосив про завершення своєї кар'єри, однак не захотів пояснювати, що саме його підштовнуло до цього неочікувано кроку.

Головні тези:

  • Кріс дивував фанатів своєю майстерністю понад 20 років.
  • Він висловив вдячність усім, від кого отримував підтримку протягом десятиліть.

Кріс Пол виступив з офіційною заявою

40-річний баскетболіст опублікував звернення до шанувальників у своїх соціальних мережах.

Ось і все! Через 21 рік я йду з баскетболу. Поки я пишу це, важко по-справжньому зрозуміти, що я відчуваю, але цього разу більшість людей здивуються — я не маю відповіді.

Кріс Пол

Кріс Пол

Американський професійний баскетболіст

За словами зірки американського баскетболу, він з величезною наснагою забирає з собою в новий розділ все те неймовірне, чого навчив його баскетбол.

І, що ще важливіше, те, чого навчили мене люди, яких мені пощастило зустріти завдяки баскетболу, — наголосив Кріс Пол.

Що важливо розуміти, саме Кріс Пол посідає почесне друге місце в історії НБА за кількістю передач — 12 552. Фактично його зміг випередити лише Джон Стоктон (15 806).

За кількістю перехоплень Пол (2728) також другий після Стоктона (3265).

НБА (National Basketball Association, NBA) — чоловіча професіональна баскетбольна ліга Північної Америки, зокрема США та Канади. Входить в четвірку головних професійних ліг (разом з НХЛ, НФЛ та ГБЛ).

Олімпіада
