"Вот и все". Легенда НБА Крис Пол уходит из баскетбола

Американский профессиональный баскетболист Крис Пол публично объявил о завершении своей карьеры, однако не захотел объяснять, что именно его подтолкнуло к этому неожиданному шагу.

Крис Пол выступил с официальным заявлением

40-летний баскетболист опубликовал обращение к поклонникам в своих социальных сетях.

Вот и все! Через 21 год я ухожу из баскетбола. Пока я пишу это, трудно по-настоящему понять, что я чувствую, но на этот раз большинство людей удивятся — у меня нет ответа. Крис Пол Американский профессиональный баскетболист

По словам звезды американского баскетбола, он с огромным воодушевлением забирает с собой в новую главу жизни все то невероятное, чему научил его баскетбол.

И, что еще важнее, то, чему научили меня люди, которых мне удалось встретить благодаря баскетболу, — подчеркнул Крис Пол. Поделиться

Что важно понимать, именно Крис Пол занимает почетное второе место в истории НБА по количеству передач — 12552. Фактически его смог опередить только Джон Стоктон (15806).

По количеству перехватов Пол (2728) также второй после Стоктона (3265).

НБА (National Basketball Association, NBA) — мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в том числе США и Канады. Входит в четверку главных профессиональных лиг (вместе с НХЛ, НФЛ и ГБЛ).