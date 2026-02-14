"Вот и все". Легенда НБА Крис Пол уходит из баскетбола

Американский профессиональный баскетболист Крис Пол публично объявил о завершении своей карьеры, однако не захотел объяснять, что именно его подтолкнуло к этому неожиданному шагу.
Крис Пол выступил с официальным заявлением
40-летний баскетболист опубликовал обращение к поклонникам в своих социальных сетях.
По словам звезды американского баскетбола, он с огромным воодушевлением забирает с собой в новую главу жизни все то невероятное, чему научил его баскетбол.
Что важно понимать, именно Крис Пол занимает почетное второе место в истории НБА по количеству передач — 12552. Фактически его смог опередить только Джон Стоктон (15806).
По количеству перехватов Пол (2728) также второй после Стоктона (3265).
НБА (National Basketball Association, NBA) — мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в том числе США и Канады. Входит в четверку главных профессиональных лиг (вместе с НХЛ, НФЛ и ГБЛ).
