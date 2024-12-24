Дослідники виявили в Балтійському морі абсолютно нову популяцію оселедця, який полює на іншу рибу, а не вживає планктон, як решта видів.

Що відомо про виявлення популяції хижого оселедця в Балтійському морі

Зазначається, що оселедець, який мешкає в Атлантичному океані та Балтійському морі, традиційно харчується планктоном і залишається вкрай важливим представником екосистеми.

Однак наразі було виявленно абсолютно новий і генетично відмінний від інших вид оселедця, який харчується рибою.

Оселедець

Дослідження було проведене групою шведських науковців з Упсальського університету.

Спочатку один рибалка зі Швеції розповів головному автору дослідження, що поблизу узбережжя Швеції мешкає особливий вид оселедця, який за розмірами значно перевищує звичайного балтійського оселедця і ближчий саме до атлантичного підвиду цієї риби.

Коли я дізнався, що місцеві жителі знають про особливу популяцію дуже великого балтійського оселедця, який рік за роком нереститься в одній і тій самій місцевості, я вирішив взяти зразки та дослідити їхню генетичну структуру. Тепер ми знаємо, що це генетично унікальна популяція, яка, ймовірно, еволюціонував протягом сотень, якщо не тисяч років у Балтійському морі, — пояснює автор дослідження, професор кафедри медичної біохімії та мікробіології Університету Упсали Лейф Андерссон. Поширити

Чим особливий виявлений підвид оселедця

У рамках дослідження увагу науковців привернули пошкоджені зябра цього підвиду оселедця. вичайний оселедець харчується планктоном і використовує зяброві щитки для його просіювання.

Однак пошкодження зябер свідчило про те, що цей підвид оселедця харчується чимось зовсім іншим, і аж ніяк не планктоном.

Вчені вважають це доказом того, що цей оселедець перейшов на рибну дієту, зокрема, він полює на риб сімейства колючкових, які мають гострі шипи для захисту від хижаків.

Окрім цього дослідники дізнались, що цей незвичайний вид оселедця мав значно вищий вміст жиру та значно знижений рівень діоксину, проблемного хлорорганічного забруднювача Балтійського моря.

За словами науковців, ці факти, а також прискорені темпи росту означають, що цей підвид оселедця перейшов на харчування рибою.

Зрештою залишки дрібної риби були знайдені і в шлунках оселедців-мутантів.

За результатами дослідження науковці дійшли висновку, що у Балтійському морі існує щонайменше дві окремі субпопуляції оселедця, що харчується рибою.

Одна зустрічається на північ від Стокгольма, а інша — на південь від нього.

Однак найцікавіше те, що в Атлантичному морі рибоїдного оселедця немає — лише той, що харчується планктоном.

Отже новий підвид виник саме у Балтійському морі, і виник дуже швидко, адже Балтика — зовсім молоде море, вік якого оцінюється приблизно у 4-14 тисяч років.