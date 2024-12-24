Исследователи обнаружили в Балтийском море совершенно новую популяцию сельди, которая охотится за другой рыбой, а не употребляет планктон, как остальные виды.

Что известно об обнаружении популяции хищной сельди в Балтийском море

Отмечается, что сельдь, проживающая в Атлантическом океане и Балтийском море, традиционно питается планктоном и остается крайне важным представителем экосистемы.

Однако пока был обнаружен совершенно новый и генетически отличный от других вид сельди, питающийся рыбой.

Сельдь

Исследование было проведено группой шведских ученых из Уппсальского университета.

Сначала один рыбак из Швеции рассказал главному автору исследования, что у побережья Швеции обитает особый вид сельди, который по размерам значительно превышает обычную балтийскую сельдь и ближе именно к атлантическому подвиду этой рыбы.

Когда я узнал, что местные жители знают об особой популяции очень большой балтийской сельди, которая год за годом нерестится в одной и той же местности, я решил взять образцы и исследовать их генетическую структуру. Теперь мы знаем, что это генетически уникальная популяция, которая, вероятно, эволюционировала в течение сотен, если не тысяч лет в Балтийском море, — объясняет автор исследования, профессор кафедры медицинской биохимии и микробиологии Университета Упсалы Лейф Андерссон. Поделиться

Чем особенный обнаружен подвид сельди

В рамках исследования внимание ученых привлекли поврежденные жабры этого подвида сельди. обычная сельдь питается планктоном и использует жаберные щитки для его просеивания.

Однако повреждение жабр свидетельствовало о том, что этот подвид сельди питается чем-то совсем другим, и отнюдь не планктоном.

Ученые считают это доказательством того, что эта сельдь перешла на рыбную диету, в частности, она охотится на рыб семейства колючковых, имеющих острые шипы для защиты от хищников.

Кроме того, исследователи узнали, что этот необычный вид сельди имел значительно более высокое содержание жира и значительно снижен уровень диоксина, проблемного хлорорганического загрязнителя Балтийского моря.

По словам ученых, эти факты, а также ускоренные темпы роста означают, что этот подвид сельди перешел на питание рыбой.

В конце концов, остатки мелкой рыбы были найдены и в желудках селедок-мутантов.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что в Балтийском море существует по меньшей мере две отдельные субпопуляции питающейся рыбой сельди.

Одна встречается к северу от Стокгольма, а другая к югу от него.

Однако самое интересное то, что в Атлантическом море рыбоядной сельди нет — лишь питающийся планктоном.

Таким образом, новый подвид возник именно в Балтийском море, и возник очень быстро, ведь Балтика — совсем молодое море, возраст которого оценивается примерно в 4-14 тысяч лет.