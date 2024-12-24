Исследователи обнаружили в Балтийском море совершенно новую популяцию сельди, которая охотится за другой рыбой, а не употребляет планктон, как остальные виды.
Главные тезисы
- Эволюционный феномен: обнаружен новый подвид сельди в Балтийском море, который охотится на рыбу, а не употребляет планктон.
- Генетические отличия: хищная сельдь имеет уникальные генетические особенности и высокое содержание жира, свидетельствующее о ее рыбной диете.
- Уникальность открытия: современный подвид сельди развился в Балтийском море из-за отсутствия конкуренции со стороны других хищных рыб и быстро приспособился к питанию рыбой.
- Исследование шведских ученых: исследование ученых из Уппсальского университета показало, что рыбоядная сельдь имеет уникальные генетические особенности и адаптировалась к новому образу жизни.
- Интерес для ученых: открытие подвида хищной сельди вызвало интерес ученых к изучению естественных процессов и эволюционных изменений в морских экосистемах.
Что известно об обнаружении популяции хищной сельди в Балтийском море
Отмечается, что сельдь, проживающая в Атлантическом океане и Балтийском море, традиционно питается планктоном и остается крайне важным представителем экосистемы.
Однако пока был обнаружен совершенно новый и генетически отличный от других вид сельди, питающийся рыбой.
Исследование было проведено группой шведских ученых из Уппсальского университета.
Сначала один рыбак из Швеции рассказал главному автору исследования, что у побережья Швеции обитает особый вид сельди, который по размерам значительно превышает обычную балтийскую сельдь и ближе именно к атлантическому подвиду этой рыбы.
Чем особенный обнаружен подвид сельди
В рамках исследования внимание ученых привлекли поврежденные жабры этого подвида сельди. обычная сельдь питается планктоном и использует жаберные щитки для его просеивания.
Однако повреждение жабр свидетельствовало о том, что этот подвид сельди питается чем-то совсем другим, и отнюдь не планктоном.
Ученые считают это доказательством того, что эта сельдь перешла на рыбную диету, в частности, она охотится на рыб семейства колючковых, имеющих острые шипы для защиты от хищников.
Кроме того, исследователи узнали, что этот необычный вид сельди имел значительно более высокое содержание жира и значительно снижен уровень диоксина, проблемного хлорорганического загрязнителя Балтийского моря.
По словам ученых, эти факты, а также ускоренные темпы роста означают, что этот подвид сельди перешел на питание рыбой.
В конце концов, остатки мелкой рыбы были найдены и в желудках селедок-мутантов.
По результатам исследования ученые пришли к выводу, что в Балтийском море существует по меньшей мере две отдельные субпопуляции питающейся рыбой сельди.
Одна встречается к северу от Стокгольма, а другая к югу от него.
Однако самое интересное то, что в Атлантическом море рыбоядной сельди нет — лишь питающийся планктоном.
Таким образом, новый подвид возник именно в Балтийском море, и возник очень быстро, ведь Балтика — совсем молодое море, возраст которого оценивается примерно в 4-14 тысяч лет.
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