Оскар-2025. Скандальний фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав 5 нагород
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Оскар-2025. Скандальний фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав 5 нагород

Бейкер
Джерело:  BBC

У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар". Тріумфаторкою кінопремії стала стрічка “Анора” про роман секспрацівниці та сина російського олігарха.

Головні тези:

  • Фільм “Анора” про сина російського олігарха став найбільш титулованим на Оскары-2025, здобувши 5 нагород
  • Робота над стрічкою була ведена за мінімалістичним бюджетом, що не завадило їй отримати визнання від Американської кіноакадемії.

“Анора” здобула 5 “Оскарів”

Стрічка "Анора", знята на мінімалістичні 6 млн дол, здобула 5 Оскарів з 6 номінацій. Оскара не дісталось лише російському актору Юрі Борисову за роль другого плану.

Інді-режисер Шон Бейкер виступив тут і продюсером і сценаристом, створивши досить стереотипну як на українське око історію про сина російського олігарха, що відбився від батьківських рук.

Фільм “Анора”

Історія виявилась для Американської кіноакадемії привабливою екзотикою. Як і для Каннського кінофестивалю, після Золотої пальмової гілки на якому компанія Neon організувала потужний піар фільму, необхідний для перемоги.

У стрічці грають російські актори, двоє з яких - Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов — продовжують працювати у себе вдома, в Росії. Є інформація, що вони відвідували Крим після анексії.

Повний список лауреатів Оскара-2025:

  • Найкращий фільм: "Анора".

  • Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Я досі тут".

  • Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер — "Анора".

  • Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді — "Бруталіст".

  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін — "Справжній біль".

  • Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана — "Емілія Перес".

  • Найкращий оригінальний сценарій: "Анора".

  • Найкращий адаптований сценарій: "Конклав".

  • Найкраща операторська робота: "Бруталіст".

  • Найкращий монтаж: "Анора".

  • Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка".

  • Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка".

  • Найкращий грим і зачіски: "Субстанція".

  • Найкращі візуальні ефекти: "Дюна. Частина друга".

  • Найкращий звук: "Дюна. Частина друга".

  • Найкраща музика до фільму: "Бруталіст".

  • Найкраща пісня до фільму: "Емілія Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").

  • Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі".

  • Найкращий короткометражний документальний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі".

  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот".

  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Потік. Останній кіт на Землі".

  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса".

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