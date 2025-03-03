Оскар-2025. Скандальний фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав 5 нагород

У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар". Тріумфаторкою кінопремії стала стрічка “Анора” про роман секспрацівниці та сина російського олігарха.
Головні тези:
- Фільм “Анора” про сина російського олігарха став найбільш титулованим на Оскары-2025, здобувши 5 нагород
- Робота над стрічкою була ведена за мінімалістичним бюджетом, що не завадило їй отримати визнання від Американської кіноакадемії.
“Анора” здобула 5 “Оскарів”
Стрічка "Анора", знята на мінімалістичні 6 млн дол, здобула 5 Оскарів з 6 номінацій. Оскара не дісталось лише російському актору Юрі Борисову за роль другого плану.
Інді-режисер Шон Бейкер виступив тут і продюсером і сценаристом, створивши досить стереотипну як на українське око історію про сина російського олігарха, що відбився від батьківських рук.
Історія виявилась для Американської кіноакадемії привабливою екзотикою. Як і для Каннського кінофестивалю, після Золотої пальмової гілки на якому компанія Neon організувала потужний піар фільму, необхідний для перемоги.
Повний список лауреатів Оскара-2025:
Найкращий фільм: "Анора".
Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Я досі тут".
Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер — "Анора".
Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді — "Бруталіст".
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін — "Справжній біль".
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана — "Емілія Перес".
Найкращий оригінальний сценарій: "Анора".
Найкращий адаптований сценарій: "Конклав".
Найкраща операторська робота: "Бруталіст".
Найкращий монтаж: "Анора".
Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка".
Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка".
Найкращий грим і зачіски: "Субстанція".
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна. Частина друга".
Найкращий звук: "Дюна. Частина друга".
Найкраща музика до фільму: "Бруталіст".
Найкраща пісня до фільму: "Емілія Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі".
Найкращий короткометражний документальний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі".
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот".
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Потік. Останній кіт на Землі".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса".
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