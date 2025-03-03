Оскар-2025. Скандальний фільм "Анора" про сина російського олігарха отримав 5 нагород

У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар". Тріумфаторкою кінопремії стала стрічка “Анора” про роман секспрацівниці та сина російського олігарха.

“Анора” здобула 5 “Оскарів”

Стрічка "Анора", знята на мінімалістичні 6 млн дол, здобула 5 Оскарів з 6 номінацій. Оскара не дісталось лише російському актору Юрі Борисову за роль другого плану.

Інді-режисер Шон Бейкер виступив тут і продюсером і сценаристом, створивши досить стереотипну як на українське око історію про сина російського олігарха, що відбився від батьківських рук.

Фільм “Анора”

Історія виявилась для Американської кіноакадемії привабливою екзотикою. Як і для Каннського кінофестивалю, після Золотої пальмової гілки на якому компанія Neon організувала потужний піар фільму, необхідний для перемоги.

У стрічці грають російські актори, двоє з яких - Марк Ейдельштейн та Юрій Борисов — продовжують працювати у себе вдома, в Росії. Є інформація, що вони відвідували Крим після анексії. Поширити

Повний список лауреатів Оскара-2025:

Найкращий фільм: "Анора".

Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Я досі тут".

Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер — "Анора".

Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді — "Бруталіст".

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін — "Справжній біль".

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана — "Емілія Перес".

Найкращий оригінальний сценарій: "Анора".

Найкращий адаптований сценарій: "Конклав".

Найкраща операторська робота: "Бруталіст".

Найкращий монтаж: "Анора".

Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка".

Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка".

Найкращий грим і зачіски: "Субстанція".

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна. Частина друга".

Найкращий звук: "Дюна. Частина друга".

Найкраща музика до фільму: "Бруталіст".

Найкраща пісня до фільму: "Емілія Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі".

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі".

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот".