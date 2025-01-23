23 січня Американська кіноакадемія оголосила фільми номінанти на престижну премію Оскар-2025. Серед них український фільм про розв'язану Кремлем злочинну війну "Порцелянова війна".

Український фільм "Порцелянова війна" побореться за Оскар

Номінантів на “Оскар” у прямому ефірі оголошували американський актор, комік Бовен Янг та акторка Рейчел Сеннотт.

Документальна стрічка про розв’язану Росією злочинну війну режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва номінована на Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм".

Фільм розповідає про трьох митців з Харкова, які залишаються у місті попри постійні обстріли з боку російських військових та прикрашають зруйновані будівлі порцеляновими фігурками.

Один з режисерів фільму також виступає у якості одного з головних героїв та наразі перебуває на фронті, захищаючи Україну від російської агресії.

Прем'єра фільму відбулась на фестивалі Санденс у січні 2024 року.

Стрічка отримала Гран-прі конкурсу документальних фільмів.

В Україні прем’єра відбулась на Фестивалі американського кіно "Незалежність" у травні 2024 року.

Що відомо про церемонію нагородження 97-ї премії Оскар

Церемонія має пройти в ніч на 3 березня у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії було обрано коміка Конана О'Брайена, який має замінити ведучого Джиммі Кіммела, який 4 рази приймав участь у проведенні церемонії.

Серед списку номінантів на Оскар:

Найкращий фільм

"Анора"

"Бруталіст"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Я все ще тут"

"Нікелеві хлопці"

"Субстанція

Найкраща акторка

Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Фернанда Торрес, "Я все ще тут"

Найкращий актор

Едріан Броуді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Колман Домінго, "Сінг сінг"

Райф Файнс, "Конклав"

Себастьян Стен, "Учень"

Найкраща акторка другого плану

Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"

Фелісіті Джонс, "Бруталіст"

Ізабелла Росселліні, "Конклав"

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий актор другого плану

Юрій Борисов, "Анора"

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Гай Пірс, "Бруталіст"

Джеремі Стронг, "Учень"

Найкращий режисер

Жак Одіар, "Емілія Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Брейді Корбет, "Бруталіст"

Коралі Фаржа, "Субстанція"

Джеймс Менголд, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Найкращий документальний фільм

"Щоденники з чорної скриньки"

"Немає іншої землі"

"Порцелянова війна"

"Саундтрек до державного перевороту"

"Цукрова тростина"

Найкращий міжнародний фільм

"Я все ще тут", Бразилія

"Дівчина зі спицею", Данія

"Емілія Перес", Франція

"Насіння священного інжиру", Німеччина

"Потік", Латвія

Найкращий анімаційний фільм

"Потік"

"Думками навиворіт 2"

"Мемуари равлика"

"Воллес і Громіт: Помста найстрашнішого птаха"

"Дикий робот"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

"5 вересня"

"Субстанція"

"Справжній біль"

Найкращий адаптований сценарій

"Конклав"

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Емілія Перес"

"Нікелеві хлопці"

"Сінг Сінг"

Найкраща операторська робота

"Бруталіст"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Марія"

"Носферату"

Найкраща музика

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

"Дикий робот"

Найкраща оригінальна пісня

"El Mal" з фільму "Емілія Перес"

"The Journey" з фільму "Батальйон 6888"

"Like A Bird" з фільму "Сінг Сінг"

"Mi Camino" з фільму "Емілія Перес"

"Never Too Late" з фільму "Елтон Джон: ніколи не пізно"

Найкращий монтаж

"Анора"

"Бруталіст"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

Найкраща робота художника-постановника

"Бруталіст"

"Конклав"

"Дюна: Частина друга"

"Носферату"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Конклав"

«Гладіатор 2»

«Носферату»

"Wicked: Чародійка"

Найкращий грим і зачіски

"Інша людина"

"Емілія Перес"

"Носферату"

"Субстанція"

"Wicked: Чародійка"

Найкращий звук

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

"Дюна: Частина друга"

"Емілія Перес"

"Wicked: Чародійка"

"Дикий робот"

Найкращі візуальні ефекти

"Чужий: Ромул"

"Роббі Вільямс: Better Man"

"Дюна: Частина друга"

"Королівство планети мавп"

"Wicked: Чародійка"