23 января Американская киноакадемия объявила фильмы номинанты на престижную премию Оскар-2025. Среди них украинский фильм о развязанной Кремлем преступной войне "Фарфоровая война".

Украинский фильм "Фарфоровая война" сразится за Оскар

Номинантов на Оскар в прямом эфире объявляли американский актер, комик Бовен Янг и актриса Рэйчел Сеннотт.

Документальная лента о развязанной Россией преступной войне режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева номинирована на Оскар в категории "Лучший документальный фильм".

Фильм рассказывает о трех художниках из Харькова, которые остаются в городе, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских военных, и украшают разрушенные здания фарфоровыми фигурками.

Один из режиссеров фильма также выступает в качестве одного из главных героев и находится на фронте, защищая Украину от российской агрессии.

Премьера фильма прошла на фестивале Санденс в январе 2024 года.

Лента получила Гран-при конкурса документальных фильмов.

В Украине премьера прошла на Фестивале американского кино "Независимость" в мае 2024 года.

Что известно о церемонии награждения 97-й премии Оскар

Церемония должна пройти в ночь на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ведущим церемонии была избрана комик Конан О'Брайен, который должен заменить ведущего Джимми Киммела, который 4 раза принимал участие в проведении церемонии.

Среди списка номинантов на Оскар:

Лучший фильм

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Никелевые ребята"

"Субстанция

Лучшая актриса

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь"

Лучший актер

Эдриан Броуди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Колман Доминго, "Синг синг"

Райф Файнс, "Конклав"

Себастьян Стэн, "Ученик"

Лучшая актриса второго плана

Моника Барбаро, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс, "Бруталист"

Изабелла Росселлини, "Конклав"

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана

Юрий Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Гай Пирс, "Бруталист"

Джереми Стронг, "Ученик"

Лучший режиссер

Жак Одиар, "Эмилия Перес"

Шон Бейкер, "Анора"

Брейди Корбет, "Бруталист"

Коралли Фаржа, "Субстанция"

Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Лучший документальный фильм

"Дневники из черного ящика"

"Нет другой земли"

"Фарфоровая война"

"Саундтрек к государственному перевороту"

"Сахарный тростник"

Лучший международный фильм

"Я все еще здесь", Бразилия

"Девушка со спицей", Дания

"Эмилия Перес", Франция

"Семена священного инжира", Германия

"Поток", Латвия

Лучший анимационный фильм

"Поток"

"Мыслями наизнанку 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Месть самой страшной птицы"

"Дикий робот"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

"5 сентября"

"Субстанция"

"Настоящая боль"

Лучший адаптированный сценарий

"Конклав"

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

"Эмилия Перес"

"Никелевые ребята"

"Синг Синг"

Лучшая операторская работа

"Бруталист"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Мария"

"Носферат"

Лучшая музыка

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

"Дикий робот"

Лучшая оригинальная песня

"El Mal" из фильма "Эмилия Перес"

"The Journey" из фильма "Батальон 6888"

"Like A Bird" из фильма "Синг Синг"

"Mi Camino" из фильма "Эмилия Перес"

"Never Too Late" из фильма "Элтон Джон: никогда не поздно"

Лучший монтаж

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

Лучшая работа художника-постановщика

"Бруталист"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Носферат"

"Wicked: Чародейка"

Лучший дизайн костюмов

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

"Конклав"

«Гладиатор 2»

«Носферат»

"Wicked: Чародейка"

Лучший грим и прически

"Другой человек"

"Эмилия Перес"

"Носферат"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучший звук

"Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

"Дюна: Часть вторая"

"Эмилия Перес"

"Wicked: Чародейка"

"Дикий робот"

Лучшие визуальные эффекты

"Чужой: Ромул"

"Робби Уильямс: Better Man"

"Дюна: Часть вторая"

"Королевство планеты обезьян"

"Wicked: Чародейка"