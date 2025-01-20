Обладатель "Оскара" Азанавичюс выпустит книгу о войне РФ против Украины
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Обладатель "Оскара" Азанавичюс выпустит книгу о войне РФ против Украины

Мишель Азанавичюс
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Источник:  Украинская правда

Обладатель премии "Оскар", французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс, известный по фильмам "Артист", "Поиск", "Молодой Годар", готовится выпустить собственную книгу о развязанной Россией преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Мишель Азанавичюс, обладатель премии “Оскар”, выпускает книгу о преступной войне России против Украины, раскрывая агрессию и поддерживая украинских защитников.
  • Режиссер активно участвует в благотворительности, собирая средства для восстановления разрушенной инфраструктуры и больниц в Украине.
  • Азанавичюс использует свое хобби в рисовании для работы над фильмами и книгами, ожидается, что книга о войне в Украине выйдет в феврале.
  • Режиссер посещал передовую в Украине, участвовал в благотворительных аукциях и собрал значительные средства на восстановление объектов и помощь украинским защитникам.
  • Каждый украинец для Мишеля Азанавичюса — герой, заслуживающий уважения и внимания, что находит отражение в его проектах и усилиях по помощи стране в борьбе с российской агрессией.

Что известно о книге Азанавичюса о войне России против Украины

Ожидается, что во Франции книга поступит в продажу уже в феврале.

Следующая вещь, которую я сделал, была книга. В прошлом году я посещал линию фронта в Украине, и я написал книгу об украинских защитниках с моими рисунками. Она выйдет в феврале, — отметил оскароносный режиссер в интервью украинским журналистам.

Азанавичюс готовится презентовать книгу о войне РФ против Украины
Мишель Азанавичюс

По словам Азанавичюса, он 10 лет увлекается рисованием и использовал хобби в работе над новой лентой о Второй мировой "Самый ценный груз", премьера которой в Украине ожидается уже 30 января.

Режиссер подтвердил, что презентация его книги об украинских военных в развязанной Россией преступной войне будет представлена и в Украине.

Что известно об участии Азанавичюса в помощи Украине

Азанавичюс после начала Россией масштабной войны неоднократно приезжал в Украину и участвовал в сборе средств на восстановление разрушенной преступной армией РФ инфраструктуры, а также стал посланником украинской фандрайзинговой платформы United24.

Азанавичюс посещал разрушенный оккупантами Ирпень, передовую, а также Ковель, где родилась его бабушка Лея Верба.

Каждый украинец — герой и заслуживает того, чтобы о нем написали книгу или сняли фильм, — подчеркивает французский режиссер.

Летом 2023 режиссер устроил благотворительный аукцион с личными вещами всемирно известных звезд, на котором собрал 125 тыс. человек. евро. Затем передал средства на восстановление больницы в Изюме. Также Азанавичюс собирал средства на восстановление поврежденного дома по ул. Давидчука в Ирпене.

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