Обладатель премии "Оскар", французский кинорежиссер Мишель Азанавичюс, известный по фильмам "Артист", "Поиск", "Молодой Годар", готовится выпустить собственную книгу о развязанной Россией преступной войне против Украины.

Что известно о книге Азанавичюса о войне России против Украины

Ожидается, что во Франции книга поступит в продажу уже в феврале.

Следующая вещь, которую я сделал, была книга. В прошлом году я посещал линию фронта в Украине, и я написал книгу об украинских защитниках с моими рисунками. Она выйдет в феврале, — отметил оскароносный режиссер в интервью украинским журналистам. Поделиться

Мишель Азанавичюс

По словам Азанавичюса, он 10 лет увлекается рисованием и использовал хобби в работе над новой лентой о Второй мировой "Самый ценный груз", премьера которой в Украине ожидается уже 30 января.

Режиссер подтвердил, что презентация его книги об украинских военных в развязанной Россией преступной войне будет представлена и в Украине.

Что известно об участии Азанавичюса в помощи Украине

Азанавичюс после начала Россией масштабной войны неоднократно приезжал в Украину и участвовал в сборе средств на восстановление разрушенной преступной армией РФ инфраструктуры, а также стал посланником украинской фандрайзинговой платформы United24.

Азанавичюс посещал разрушенный оккупантами Ирпень, передовую, а также Ковель, где родилась его бабушка Лея Верба.

Каждый украинец — герой и заслуживает того, чтобы о нем написали книгу или сняли фильм, — подчеркивает французский режиссер. Поделиться