Володар премії “Оскар”, французький кінорежисер Мішель Азанавічус, відомий за фільмами "Артист", "Пошук", "Молодий Годар", готується випустити власну книгу про розв'язану Росією злочинну війну проти України.

Що відомо про книгу Азанавічуса про війну Росії проти України

Очікується, що у Франції книга надійде у продаж вже у лютому.

Наступна річ, яку я зробив була книга. Минулого року я відвідував лінію фронту в Україні, і я написав книгу про українських захисників з моїми власними малюнками. Вона вийде у лютому, — зазначив оскароносний режисер в інтерв’ю українським журналістам. Поширити

Мішель Азанавічус

За словами Азанавічуса, він 10 років захоплюється малюванням і використав хобі у роботі над новою стрічкою про Другу світову "Найцінніший вантаж", прем’єра якої в Україні очікується вже 30 січня.

Режисер підтвердив, що презентація його книги про українських військових у розв’язаній Росією злочинній війні буде презентована і в Україні.

Що відомо про участь Азанавічуса у допомозі Україні

Азанавічус після початку Росією масштабної війни неодноразово приїздив до України і брав участь у зборі коштів на відновлення зруйнованої злочинною армією РФ інфраструктури, а також став посланцем української фандрайзингової платформи United24.

Азанавічус відвідував поруйнований окупантами Ірпінь, передову, а також Ковель, де народилася його бабуся Лея Верба.

Кожен українець — герой і заслуговує на те, щоб про нього написали книгу чи зняли фільм, — підкреслює французький режисер. Поширити