Володар "Оскару" Азанавічус випустить книгу про війну РФ проти України
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Володар "Оскару" Азанавічус випустить книгу про війну РФ проти України

Мішель Азанавічус
Джерело:  Українська правда

Володар премії “Оскар”, французький кінорежисер Мішель Азанавічус, відомий за фільмами "Артист", "Пошук", "Молодий Годар", готується випустити власну книгу про розв'язану Росією злочинну війну проти України. 

Головні тези:

  • Французький режисер Мішель Азанавічус планує випустити книгу про війну РФ проти України, де розкриє злочинну агресію Росії.
  • У книзі Азанавічуса будуть представлені власні малюнки та історії українських захисників, яких він відвідав на лінії фронту.
  • Автор активно підтримує Україну, збираючи кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури та лікарень в обстріляних містах.
  • Мішель Азанавічус також влаштував благодійний аукціон та зібрав значну суму для відновлення пошкоджених об'єктів в Україні.
  • Участь режисера у допомозі Україні свідчить про його підтримку країни в боротьбі з російською агресією.

Що відомо про книгу Азанавічуса про війну Росії проти України

Очікується, що у Франції книга надійде у продаж вже у лютому.

Наступна річ, яку я зробив була книга. Минулого року я відвідував лінію фронту в Україні, і я написав книгу про українських захисників з моїми власними малюнками. Вона вийде у лютому, — зазначив оскароносний режисер в інтерв’ю українським журналістам.

Азанавічус готується презентувати книгу про війну РФ проти України
Мішель Азанавічус

За словами Азанавічуса, він 10 років захоплюється малюванням і використав хобі у роботі над новою стрічкою про Другу світову "Найцінніший вантаж", прем’єра якої в Україні очікується вже 30 січня.

Режисер підтвердив, що презентація його книги про українських військових у розв’язаній Росією злочинній війні буде презентована і в Україні.

Що відомо про участь Азанавічуса у допомозі Україні

Азанавічус після початку Росією масштабної війни неодноразово приїздив до України і брав участь у зборі коштів на відновлення зруйнованої злочинною армією РФ інфраструктури, а також став посланцем української фандрайзингової платформи United24.

Азанавічус відвідував поруйнований окупантами Ірпінь, передову, а також Ковель, де народилася його бабуся Лея Верба.

Кожен українець — герой і заслуговує на те, щоб про нього написали книгу чи зняли фільм, — підкреслює французький режисер.

Влітку 2023 року режисер влаштував благодійний аукціон з особистими речами всесвітньо відомих зірок, на якому зібрав 125 тис. євро. Згодом передав кошти на відбудову лікарні в Ізюмі. Також Азанавічус збирав кошти на відновлення пошкодженого будинку на вул. Давидчука в Ірпіні.

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