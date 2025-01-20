Володар премії “Оскар”, французький кінорежисер Мішель Азанавічус, відомий за фільмами "Артист", "Пошук", "Молодий Годар", готується випустити власну книгу про розв'язану Росією злочинну війну проти України.
Головні тези:
- Французький режисер Мішель Азанавічус планує випустити книгу про війну РФ проти України, де розкриє злочинну агресію Росії.
- У книзі Азанавічуса будуть представлені власні малюнки та історії українських захисників, яких він відвідав на лінії фронту.
- Автор активно підтримує Україну, збираючи кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури та лікарень в обстріляних містах.
- Мішель Азанавічус також влаштував благодійний аукціон та зібрав значну суму для відновлення пошкоджених об'єктів в Україні.
- Участь режисера у допомозі Україні свідчить про його підтримку країни в боротьбі з російською агресією.
Що відомо про книгу Азанавічуса про війну Росії проти України
Очікується, що у Франції книга надійде у продаж вже у лютому.
За словами Азанавічуса, він 10 років захоплюється малюванням і використав хобі у роботі над новою стрічкою про Другу світову "Найцінніший вантаж", прем’єра якої в Україні очікується вже 30 січня.
Режисер підтвердив, що презентація його книги про українських військових у розв’язаній Росією злочинній війні буде презентована і в Україні.
Що відомо про участь Азанавічуса у допомозі Україні
Азанавічус після початку Росією масштабної війни неодноразово приїздив до України і брав участь у зборі коштів на відновлення зруйнованої злочинною армією РФ інфраструктури, а також став посланцем української фандрайзингової платформи United24.
Азанавічус відвідував поруйнований окупантами Ірпінь, передову, а також Ковель, де народилася його бабуся Лея Верба.
Влітку 2023 року режисер влаштував благодійний аукціон з особистими речами всесвітньо відомих зірок, на якому зібрав 125 тис. євро. Згодом передав кошти на відбудову лікарні в Ізюмі. Також Азанавічус збирав кошти на відновлення пошкодженого будинку на вул. Давидчука в Ірпіні.
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