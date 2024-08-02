У Києві пройде презентація книги "Жмур" командира роти "Гонор" Олександра Ябчанки

8 серпня о 19:00 у “ВЕЖА на Почайні” (просп. Степана Бандери, 23, 3-й поверх ТЦ GORODOK Gallery) видавництво “Колесо Життя” проведе презентацію нової книги Олександра Ябчанки — військового, капітана ЗСУ, командира 2-ї роти «Гонор» батальйону “Вовки Да Вінчі” імені Дмитра Коцюбайла. Його книга “Жмур” — це історії з бліндажа захисників Бахмуту, свідком яких був автор.

Про що розповідається у книзі “Жмур”

Олександр Ябчанка, попри жахливі умови, поранення та біль від втрат побратимів, зміг розповісти свої історії живою мовою, по-справжньому, нічого не приховуючи і не прикрашаючи.

У вирі цієї війни я зустрів справжніх героїв — титанів духу та волі, пліч-о-пліч з якими мав честь боронити нашу землю. Нам не потрібно вигадувати легенди, бо саме життя пише їх щодня на полях битв нашої війни за Незалежність. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

За словами автора, ця книга — правдива розповідь про неймовірні події та людей, які їх творять.

Олександр Ябчанка також наголосив, що кожне ім'я в ній — це легенда, викарбувана не в міфах, а в реальності нашої боротьби.

Це історія про тих, хто своєю відвагою та самопожертвою творить нову, вільну Україну, — пояснює командир роти “Гонор”. Поширити

Варто зазначити, що назва книги має символічне значення, адже “Жмур” — це локація та бліндаж, який став укриттям для українських військових, які захищали дорогу на Бахмут під час боїв за це місто.

Тут стерлася межа між життям та смертю. Бліндаж «бачив» багато — хоробрість і підтримку, дружбу і страх, радість та розчарування... Когось він врятував, а хтось навіки залишився поруч із ним. Ця розповідь унікальна тим, що автор був учасником тих бойових дій, про які йдеться. Книгу ілюструють не тільки зображення, але й реальні відео з фронту.

Під час презентації кожен гість матиме можливість поставити Олександру Ябчанці будь-яке запитання.

Командир роти “Гонор” буде присутній у онлайн-форматі з передової, продовжуючи виконувати свій військовий обов’язок і захищати Україну на фронті.

Ведучим події стане доктор філософських наук, викладач та автор книг Олександр Філоненко.

Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова, оскільки кількість місць обмежена.

Олександр Ябчанка назвав головне завдання ЗСУ у 2024 році

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, що наразі головне завдання Збройних сил України — це вистояти, виснажити армію РФ, а тоді вже підготуватись до того, щоб завдати ворогу військової поразки.

За словами захисника, велика кількість українців не усвідомлює реальний рівень небезпеки, якщо наша країна опиниться у російському просторі.

Якби зараз ми не почали інтенсивніше мобілізовуватись, то ми б зазнали поразки. Це моя думка, це моє переконання. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Захисник також нагадав, що під час реальної війни неможливо 300-ми спартанцями зупинити 50 тисяч ворожого війська.

На його переконання, кількість інколи має вирішальне значення.