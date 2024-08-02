В Киеве пройдет презентация книги "Жмур" командира роты "Гонор" Александра Ябчанки

8 августа в 19:00 в "ВЕЖА на Почайні" (просп. Степана Бандеры, 23, 3-й этаж ТЦ GORODOK Gallery) издательство "Колесо Життя" проведет презентацию новой книги Александра Ябчанки — военного, капитана ВСУ, командира 2-й роты “Гонор” батальона “Волки Да Винчи” имени Дмитрия Коцюбайло. Его книга "Жмур" — это истории из блиндажа защитников Бахмута, свидетелем которых был автор.

О чем идет речь в книге "Жмур"

Александр Ябченко, несмотря на ужасные условия, ранения и боль от потерь собратьев, смог рассказать свои истории на живом языке, по-настоящему, ничего не скрывая и не украшая.

В водовороте этой войны я встретил настоящих героев — титанов духа и воли, бок о бок с которыми имел честь защищать нашу землю. Нам не нужно придумывать легенды, потому что сама жизнь пишет их каждый день на полях сражений нашей войны за Независимость. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

По словам автора, эта книга — правдивый рассказ о невероятных событиях и людях, которые их творят.

Александр Ябчанка также отметил, что каждое имя в ней — это легенда, отчеканенная не в мифах, а в реальности нашей борьбы.

Это история о тех, кто своей отвагой и самопожертвованием творит новую, свободную Украину, — объясняет командир роты "Гонор". Поделиться

Следует отметить, что название книги имеет символическое значение, ведь "Жмур" — это локация и блиндаж, который стал укрытием для украинских военных, защищавших дорогу на Бахмут во время боев за этот город.

Здесь стерлась граница между жизнью и смертью. Блиндаж «видел» многое — храбрость и поддержку, дружбу и страх, радость и разочарование... Кого-то он спас, а кто-то навеки остался рядом с ним. Этот рассказ уникален тем, что автор был участником тех боевых действий, о которых идет речь. Книгу иллюстрируют не только изображения, но реальные видео с фронта.

Во время презентации каждый гость сможет поставить Александру Ябчанке любой вопрос.

Командир роты "Гонор" будет присутствовать в онлайн-формате с передовой, продолжая выполнять свой военный долг и защищая Украину на фронте.

Ведущим событиям станет доктор философских наук, преподаватель и автор книг Александр Филоненко.

Вход свободный, но регистрация обязательна, поскольку количество мест ограничено.

Александр Ябчанка назвал главную задачу ВСУ в 2024 году

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — это выстоять, истощить армию РФ, а тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести врагу военное поражение.

По словам защитника, большое количество украинцев не осознает реального уровня опасности, если наша страна окажется в российском пространстве.

Если бы сейчас мы не начали интенсивнее мобилизоваться, то мы бы потерпели поражение. Это мое мнение, это мое убеждение. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Защитник также напомнил, что во время реальной войны невозможно 300 спартанцам остановить 50 тысяч вражеского войска.

По его мнению, количество иногда имеет решающее значение.