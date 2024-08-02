В Киеве пройдет презентация книги "Жмур" командира роты "Гонор" Александра Ябчанки

8 августа в 19:00 в "ВЕЖА на Почайні" (просп. Степана Бандеры, 23, 3-й этаж ТЦ GORODOK Gallery) издательство "Колесо Життя" проведет презентацию новой книги Александра Ябчанки — военного, капитана ВСУ, командира 2-й роты “Гонор” батальона “Волки Да Винчи” имени Дмитрия Коцюбайло. Его книга "Жмур" — это истории из блиндажа защитников Бахмута, свидетелем которых был автор.
Главные тезисы
- В книге автор реалистично и откровенно описывает события на фронте, которые он видел своими глазами.
- Презентация книги будет включать онлайн-общение с автором Александром Ябчанкой.
- Название книги имеет символическое значение, ведь "Жмур" - это локация и блиндаж, который стал укрытием для украинских военных, защищавших дорогу на Бахмут во время боев за этот город.
О чем идет речь в книге "Жмур"
Александр Ябченко, несмотря на ужасные условия, ранения и боль от потерь собратьев, смог рассказать свои истории на живом языке, по-настоящему, ничего не скрывая и не украшая.
По словам автора, эта книга — правдивый рассказ о невероятных событиях и людях, которые их творят.
Александр Ябчанка также отметил, что каждое имя в ней — это легенда, отчеканенная не в мифах, а в реальности нашей борьбы.
Следует отметить, что название книги имеет символическое значение, ведь "Жмур" — это локация и блиндаж, который стал укрытием для украинских военных, защищавших дорогу на Бахмут во время боев за этот город.
Здесь стерлась граница между жизнью и смертью. Блиндаж «видел» многое — храбрость и поддержку, дружбу и страх, радость и разочарование... Кого-то он спас, а кто-то навеки остался рядом с ним. Этот рассказ уникален тем, что автор был участником тех боевых действий, о которых идет речь. Книгу иллюстрируют не только изображения, но реальные видео с фронта.
Во время презентации каждый гость сможет поставить Александру Ябчанке любой вопрос.
Командир роты "Гонор" будет присутствовать в онлайн-формате с передовой, продолжая выполнять свой военный долг и защищая Украину на фронте.
Ведущим событиям станет доктор философских наук, преподаватель и автор книг Александр Филоненко.
Вход свободный, но регистрация обязательна, поскольку количество мест ограничено.
Александр Ябчанка назвал главную задачу ВСУ в 2024 году
Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — это выстоять, истощить армию РФ, а тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести врагу военное поражение.
По словам защитника, большое количество украинцев не осознает реального уровня опасности, если наша страна окажется в российском пространстве.
Защитник также напомнил, что во время реальной войны невозможно 300 спартанцам остановить 50 тысяч вражеского войска.
По его мнению, количество иногда имеет решающее значение.
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