В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Триумфатором кинопремии стала лента "Анора" о романе секс-работницы и сыне российского олигарха.

"Анора" получила 5 "Оскаров"

Лента "Анора", снятая на минималистичные 6 млн долл., получила 5 Оскаров из 6 номинаций. Оскара не досталось только российскому актеру Юрию Борисову за роль второго плана.

Инди-режиссер Шон Бейкер выступил здесь и продюсером и сценаристом, создав достаточно стереотипную как на украинский глаз историю о сыне российского олигарха, отбившемся от родительских рук.

Фильм "Анора"

История оказалась для Американской киноакадемии привлекательной экзотикой. Как и для Каннского кинофестиваля, после Золотой пальмовой ветви на котором компания Neon организовала мощный пиар фильма, необходимый для победы.

В ленте играют российские актеры, двое из которых — Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов — продолжают работать у себя дома, в России. Есть информация, что они посещали Крым после аннексии. Поделиться

Полный список лауреатов Оскара-2025:

Лучший фильм: "Анора".

Лучший международный полнометражный фильм: "Я до сих пор здесь".

Лучшая режиссерская работа: Шон Бейкер — "Анора".

Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди — "Бруталист".

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин — "Настоящая боль".

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана — "Эмилия Перес".

Лучший оригинальный сценарий: "Анора".

Лучший адаптированный сценарий: "Конклав".

Лучшая операторская работа: "Бруталист".

Лучший монтаж: "Анора".

Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка".

Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка".

Лучший грим и прически: "Субстанция".

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна. Часть вторая".

Лучший звук: "Дюна. Часть вторая".

Лучшая музыка к фильму: "Бруталист".

Лучшая песня к фильму: "Эмилия Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").

Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли".

Лучший короткометражный документальный фильм: "Единственная девушка в оркестре".

Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот".