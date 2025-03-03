Оскар-2025. Скандальный фильм "Анора" о сыне российского олигарха получил 5 наград

В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Триумфатором кинопремии стала лента "Анора" о романе секс-работницы и сыне российского олигарха.
Главные тезисы
- Фильм “Анора” о романе секс-работницы и сыне российского олигарха стал наиболее титулованным на Оскаре-2025, получив 5 наград.
- Лента была создана на минималистический бюджет в 6 миллионов долларов, но все равно завоевала признание Американской киноакадемии.
"Анора" получила 5 "Оскаров"
Лента "Анора", снятая на минималистичные 6 млн долл., получила 5 Оскаров из 6 номинаций. Оскара не досталось только российскому актеру Юрию Борисову за роль второго плана.
Инди-режиссер Шон Бейкер выступил здесь и продюсером и сценаристом, создав достаточно стереотипную как на украинский глаз историю о сыне российского олигарха, отбившемся от родительских рук.
История оказалась для Американской киноакадемии привлекательной экзотикой. Как и для Каннского кинофестиваля, после Золотой пальмовой ветви на котором компания Neon организовала мощный пиар фильма, необходимый для победы.
Полный список лауреатов Оскара-2025:
Лучший фильм: "Анора".
Лучший международный полнометражный фильм: "Я до сих пор здесь".
Лучшая режиссерская работа: Шон Бейкер — "Анора".
Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди — "Бруталист".
Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин — "Настоящая боль".
Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана — "Эмилия Перес".
Лучший оригинальный сценарий: "Анора".
Лучший адаптированный сценарий: "Конклав".
Лучшая операторская работа: "Бруталист".
Лучший монтаж: "Анора".
Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка".
Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка".
Лучший грим и прически: "Субстанция".
Лучшие визуальные эффекты: "Дюна. Часть вторая".
Лучший звук: "Дюна. Часть вторая".
Лучшая музыка к фильму: "Бруталист".
Лучшая песня к фильму: "Эмилия Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").
Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли".
Лучший короткометражный документальный фильм: "Единственная девушка в оркестре".
Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот".
Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле".
Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса".
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