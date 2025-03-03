Оскар-2025. Скандальный фильм "Анора" о сыне российского олигарха получил 5 наград
Категория
Культура
Дата публикации

Оскар-2025. Скандальный фильм "Анора" о сыне российского олигарха получил 5 наград

Бейкер
Читати українською
Источник:  BBC

В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Триумфатором кинопремии стала лента "Анора" о романе секс-работницы и сыне российского олигарха.

Главные тезисы

  • Фильм “Анора” о романе секс-работницы и сыне российского олигарха стал наиболее титулованным на Оскаре-2025, получив 5 наград.
  • Лента была создана на минималистический бюджет в 6 миллионов долларов, но все равно завоевала признание Американской киноакадемии.

"Анора" получила 5 "Оскаров"

Лента "Анора", снятая на минималистичные 6 млн долл., получила 5 Оскаров из 6 номинаций. Оскара не досталось только российскому актеру Юрию Борисову за роль второго плана.

Инди-режиссер Шон Бейкер выступил здесь и продюсером и сценаристом, создав достаточно стереотипную как на украинский глаз историю о сыне российского олигарха, отбившемся от родительских рук.

Фильм "Анора"

История оказалась для Американской киноакадемии привлекательной экзотикой. Как и для Каннского кинофестиваля, после Золотой пальмовой ветви на котором компания Neon организовала мощный пиар фильма, необходимый для победы.

В ленте играют российские актеры, двое из которых — Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов — продолжают работать у себя дома, в России. Есть информация, что они посещали Крым после аннексии.

Полный список лауреатов Оскара-2025:

  • Лучший фильм: "Анора".

  • Лучший международный полнометражный фильм: "Я до сих пор здесь".

  • Лучшая режиссерская работа: Шон Бейкер — "Анора".

  • Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди — "Бруталист".

  • Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин — "Настоящая боль".

  • Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана — "Эмилия Перес".

  • Лучший оригинальный сценарий: "Анора".

  • Лучший адаптированный сценарий: "Конклав".

  • Лучшая операторская работа: "Бруталист".

  • Лучший монтаж: "Анора".

  • Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка".

  • Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка".

  • Лучший грим и прически: "Субстанция".

  • Лучшие визуальные эффекты: "Дюна. Часть вторая".

  • Лучший звук: "Дюна. Часть вторая".

  • Лучшая музыка к фильму: "Бруталист".

  • Лучшая песня к фильму: "Эмилия Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón — "El Mal").

  • Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли".

  • Лучший короткометражный документальный фильм: "Единственная девушка в оркестре".

  • Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот".

  • Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле".

  • Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса".

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Объявление номинантов на Оскар снова перенесли
Оскар
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Американская киноакадемия отказалась отменять Оскар-2025
Кинопремия Оскар
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская лента "Фарфоровая война" номинирована на Оскар
Кадр из фильма "Фарфоровая война"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?