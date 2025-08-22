Оскароносний Дей-Льюїс повертається. Що відомо про фільм "Анемона"

Триразовий лауреат премії "Оскар", англійсько-ірландський актор Деніел Дей-Льюїс 8 років не тішив фанатів своєю творчістю й талантом. Однак все змінилося, коли син зірки — режисер Ронан Дей-Льюїс — оголосив про старт роботи над своїм дебютним фільмом "Анемона" (Anemone).
Головні тези:
- Деніел Дей-Льюїс не лише виконав головну роль, а й писав сценарій до фільму.
- Світова прем'єра відбудеться наприкінці вересня 2025 року.
"Анемона" повертає Дей-Льюїса у Голлівуд
Згідно з даними журналістів, робота над проєктом почалася ще понад 10 років тому.
Ронан Дей-Льюїс зробив все можливе, щоб вмовити свого оскароносного батька стати частиною його дебютноїстрічки "Анемона" (Anemone).
Заради втілення мрії сина, актор не лише згодився на виконання головної ролі, а й також приєднався до написання сценарію фільму.
За словами авторів проєкту, "Анемона" у своєму власному стилі переосмислює складні та глибокі зв'язки, що існують між братами, батьками та синами.
Що важливо розуміти, довгоочікувана світова прем'єра фільму відбудеться у межах міжнародного Нью-Йоркського кінофестивалю наприкінці вересня 2025 року.
