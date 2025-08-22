Оскароносний Дей-Льюїс повертається. Що відомо про фільм "Анемона"

Триразовий лауреат премії "Оскар", англійсько-ірландський актор Деніел Дей-Льюїс 8 років не тішив фанатів своєю творчістю й талантом. Однак все змінилося, коли син зірки — режисер Ронан Дей-Льюїс — оголосив про старт роботи над своїм дебютним фільмом "Анемона" (Anemone).

"Анемона" повертає Дей-Льюїса у Голлівуд

Згідно з даними журналістів, робота над проєктом почалася ще понад 10 років тому.

Ронан Дей-Льюїс зробив все можливе, щоб вмовити свого оскароносного батька стати частиною його дебютноїстрічки "Анемона" (Anemone).

Заради втілення мрії сина, актор не лише згодився на виконання головної ролі, а й також приєднався до написання сценарію фільму.

За словами авторів проєкту, "Анемона" у своєму власному стилі переосмислює складні та глибокі зв'язки, що існують між братами, батьками та синами.

Окрім Дей-Льюїса в картині також зіграли Шон Бін ("Ігри патріотів", "Золоте око", "Троя", франшиза "Володар перснів", серіал "Гра престолів") і Саманта Мортон ("Особлива думка", "Контроль", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Кит"). Поширити

Що важливо розуміти, довгоочікувана світова прем'єра фільму відбудеться у межах міжнародного Нью-Йоркського кінофестивалю наприкінці вересня 2025 року.