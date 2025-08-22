Оскароносный Дэй-Льюис возвращается. Что известно о фильме "Анемона"

Трехкратный лауреат премии "Оскар", английско-ирландский актер Дэниел Дэй-Льюис 8 лет не радовал фанатов своим творчеством и талантом. Однако все изменилось, когда сын звезды – режиссер Ронан Дей-Льюис – объявил о старте работы над своим дебютным фильмом "Анемона" (Anemone).

"Анемона" возвращает Дэй-Льюиса в Голливуд

Согласно данным журналистов, работа над проектом началась еще более 10 лет назад.

Ронан Дей-Льюис сделал все возможное, чтобы уговорить своего оскароносного отца стать частью его дебютного фильма "Анемона" (Anemone).

Ради воплощения мечты сына, актер не только согласился на исполнение главной роли, но также присоединился к написанию сценария фильма.

По словам авторов проекта, "Анемона" в своем собственном стиле переосмысливает сложные и глубокие связи между братьями, родителями и сыновьями.

Кроме Дэй-Льюиса в картине также сыграли Шон Бин ("Игры патриотов", "Золотой глаз", "Троя", франшиза "Властелин колец", сериал "Игра престолов") и Саманта Мортон ("Особое мнение", "Контроль", "Фантастические звери"). Поделиться

Что важно понимать, долгожданная мировая премьера фильма состоится в рамках международного Нью-Йоркского кинофестиваля в конце сентября 2025 года.