Оскароносный Дэй-Льюис возвращается. Что известно о фильме "Анемона"
Категория
Культура
Дата публикации

Оскароносный Дэй-Льюис возвращается. Что известно о фильме "Анемона"

"Анемона" возвращает Дэй-Льюиса в Голливуд
Читати українською
Источник:  online.ua

Трехкратный лауреат премии "Оскар", английско-ирландский актер Дэниел Дэй-Льюис 8 лет не радовал фанатов своим творчеством и талантом. Однако все изменилось, когда сын звезды – режиссер Ронан Дей-Льюис – объявил о старте работы над своим дебютным фильмом "Анемона" (Anemone).

Главные тезисы

  • Дэниел Дэй-Льюис не только исполнил главную роль, но и писал сценарий к фильму.
  • Мировая премьера состоится в конце сентября 2025 года.

"Анемона" возвращает Дэй-Льюиса в Голливуд

Согласно данным журналистов, работа над проектом началась еще более 10 лет назад.

Ронан Дей-Льюис сделал все возможное, чтобы уговорить своего оскароносного отца стать частью его дебютного фильма "Анемона" (Anemone).

Ради воплощения мечты сына, актер не только согласился на исполнение главной роли, но также присоединился к написанию сценария фильма.

По словам авторов проекта, "Анемона" в своем собственном стиле переосмысливает сложные и глубокие связи между братьями, родителями и сыновьями.

Кроме Дэй-Льюиса в картине также сыграли Шон Бин ("Игры патриотов", "Золотой глаз", "Троя", франшиза "Властелин колец", сериал "Игра престолов") и Саманта Мортон ("Особое мнение", "Контроль", "Фантастические звери").

Что важно понимать, долгожданная мировая премьера фильма состоится в рамках международного Нью-Йоркского кинофестиваля в конце сентября 2025 года.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде
Кира Найтли
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?