"Основний інстинкт" повертається. Що відомо про перезапуск культового фільму

Еротичний трилер "Основний інстинкт" з голлівудською акторкою Шерон Стоун у головній ролі уже незабаром отримає друге життя. Як вдалося дізнатися журналістам, студія United Artists придбала права на зйомки та перезапуск проєкту.
Головні тези:
- Малоймовірно, що Майкл Дуглас та Шерон Стоун повернуться до своїх ролей.
- Попри це, сценарій до майбутнього фільму напише Джо Естерхас, який і був автором оригінальної стрічки 1992 року.
Що відомо про новий "Основний інстинкт"
Згідно з даними видання Variety, над оновленням проєкту буде працювати студія United Artists, яка належить компанії Amazon MGM Studios.
Також вказано, що сценаристом майбутнього фільму став Джо Естерхас, який і був автором оригінальної стрічки 1992 року.
Що важливо розуміти, стрічка "Основний інстинкт", в якому зіграли Майкл Дуглас та Шерон Стоун, була дуже популярною у різних куточках світу на початку 90-х років.
Фільм зміг зібрати понад 350 мільйонів доларів та чимало престижних нагород.
Також він був номінований на "Оскар" у двох категоріях та отримав нагороди на "Золотому глобусі" та "MTV Movie Awards".
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