"Основний інстинкт" повертається. Що відомо про перезапуск культового фільму

Еротичний трилер "Основний інстинкт" з голлівудською акторкою Шерон Стоун у головній ролі уже незабаром отримає друге життя. Як вдалося дізнатися журналістам, студія United Artists придбала права на зйомки та перезапуск проєкту.

Що відомо про новий "Основний інстинкт"

Згідно з даними видання Variety, над оновленням проєкту буде працювати студія United Artists, яка належить компанії Amazon MGM Studios.

Також вказано, що сценаристом майбутнього фільму став Джо Естерхас, який і був автором оригінальної стрічки 1992 року.

Продюсерами фільму стануть Скотт Стубер, Нік Несбітт, а також Крейг Баумгартен. Виконавчим продюсером буде Адам Гріффін. Хто зіграє головні ролі та яким буде сюжет — поки невідомо. Поширити

Що важливо розуміти, стрічка "Основний інстинкт", в якому зіграли Майкл Дуглас та Шерон Стоун, була дуже популярною у різних куточках світу на початку 90-х років.

Фільм зміг зібрати понад 350 мільйонів доларів та чимало престижних нагород.

Також він був номінований на "Оскар" у двох категоріях та отримав нагороди на "Золотому глобусі" та "MTV Movie Awards".