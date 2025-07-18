"Основний інстинкт" повертається. Що відомо про перезапуск культового фільму
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Основний інстинкт" повертається. Що відомо про перезапуск культового фільму

Що відомо про новий "Основний інстинкт"
Джерело:  Variety

Еротичний трилер "Основний інстинкт" з голлівудською акторкою Шерон Стоун у головній ролі уже незабаром отримає друге життя. Як вдалося дізнатися журналістам, студія United Artists придбала права на зйомки та перезапуск проєкту.

Головні тези:

  • Малоймовірно, що Майкл Дуглас та Шерон Стоун повернуться до своїх ролей.
  • Попри це, сценарій до майбутнього фільму напише Джо Естерхас, який і був автором оригінальної стрічки 1992 року.

Що відомо про новий "Основний інстинкт"

Згідно з даними видання Variety, над оновленням проєкту буде працювати студія United Artists, яка належить компанії Amazon MGM Studios.

Також вказано, що сценаристом майбутнього фільму став Джо Естерхас, який і був автором оригінальної стрічки 1992 року.

Продюсерами фільму стануть Скотт Стубер, Нік Несбітт, а також Крейг Баумгартен. Виконавчим продюсером буде Адам Гріффін. Хто зіграє головні ролі та яким буде сюжет — поки невідомо.

Що важливо розуміти, стрічка "Основний інстинкт", в якому зіграли Майкл Дуглас та Шерон Стоун, була дуже популярною у різних куточках світу на початку 90-х років.

Фільм зміг зібрати понад 350 мільйонів доларів та чимало престижних нагород.

Також він був номінований на "Оскар" у двох категоріях та отримав нагороди на "Золотому глобусі" та "MTV Movie Awards".

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"2000 метрів до Андріївки". Дивіться перший трейлер фільму
Чому варто подивитися "2000 метрів до Андріївки"?
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Resident Evil. Чого очікувати від нового фільму
Новий фільм по Resident Evil зможе здивувати глядачів
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери
Я знаю, що ви скоїли минулого літа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?