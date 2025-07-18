"Основной инстинкт" возвращается. Что известно о перезапуске культового фильма

Эротический триллер "Основной инстинкт" с голливудской актрисой Шэрон Стоун в главной роли уже в скором времени получит вторую жизнь. Как удалось узнать журналистам, студия United Artists приобрела права на съемки и перезапуск проекта.

Что известно о новом "Основном инстинкте"

Согласно данным издания Variety, над обновлением проекта будет работать студия United Artists, принадлежащая компании Amazon MGM Studios.

Также указано, что сценаристом будущего фильма стал Джо Эстерхас, который и был автором оригинальной ленты 1992 года.

Продюсерами фильма станут Скотт Стубер, Ник Несбитт, а также Крейг Баумгартен. Исполнительным продюсером будет Адам Гриффин. Кто сыграет главные роли и каким будет сюжет — пока неизвестно. Поделиться

Что важно понимать, лента "Основной инстинкт", в которой сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун, была очень популярна в разных уголках мира в начале 90-х годов.

Фильм смог собрать более 350 миллионов долларов и немало престижных наград.

Он был номинирован на "Оскар" в двух категориях и получил награды на "Золотом глобусе" и "MTV Movie Awards".