"Основной инстинкт" возвращается. Что известно о перезапуске культового фильма

Эротический триллер "Основной инстинкт" с голливудской актрисой Шэрон Стоун в главной роли уже в скором времени получит вторую жизнь. Как удалось узнать журналистам, студия United Artists приобрела права на съемки и перезапуск проекта.
Главные тезисы
- Маловероятно, что Майкл Дуглас и Шэрон Стоун вернутся к своим ролям.
- Несмотря на это, сценарий к новому фильму напишет Джо Эстерхас, который и являлся автором оригинальной ленты 1992 года.
Что известно о новом "Основном инстинкте"
Согласно данным издания Variety, над обновлением проекта будет работать студия United Artists, принадлежащая компании Amazon MGM Studios.
Также указано, что сценаристом будущего фильма стал Джо Эстерхас, который и был автором оригинальной ленты 1992 года.
Что важно понимать, лента "Основной инстинкт", в которой сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун, была очень популярна в разных уголках мира в начале 90-х годов.
Фильм смог собрать более 350 миллионов долларов и немало престижных наград.
Он был номинирован на "Оскар" в двух категориях и получил награды на "Золотом глобусе" и "MTV Movie Awards".
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