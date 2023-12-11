Особлива та єдина. Дмитро Кулеба показав свою нову дівчину

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба не звик ділитися подробицями свого особистого життя. Однак нещодавно він все-таки опублікував в соцмережах фото своєї нової коханої.

Дмитро Кулеба привітав свою дівчину з ювілеєм

Нова обраниця українського дипломата Світлана Павелецька днями відсвяткувала ювілей. Їй виповнилося 40 років.

Дмитро Кулеба вирішив публічно привітати кохану, про яку він майже ніколи не говорить.

Очільник МЗС України не лише написав зворушливе привітання, а також опублікував рідкісне спільне фото з іменинницею

Український дипломат опублікував яскраве фото, на якому вони з коханою разом сидять на публічному заході.

Дмитро для заходу обрав картатий костюм та краватку, а його дівчина - стильну блузку кольору хакі та нестандартні сережки.

Я пропустив забагато твоїх днів народжень. Але більше не пропущу жодного. Ти особлива і єдина. Завжди дивись в майбутнє сміливо. З днем народження, – йдеться в привітанні шефа української дипломатії. Поширити

Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької

Варто зазначити, що вперше чутки про їхній роман почали ширитися ще у грудні 2021 року. Тоді у медіа опублікували фото, на яких закохані проводять час разом.

Однак протягом двох років очільник МЗС Україною з коханою офіційно не підтверджували свої стосунки.

Протягом цього періоду дипломат був офіційно одружений з Євгенією Кулебою, відомою депутаткою Київради та матір'ю його двох дітей.

Однак у квітні 2022 року Дмитро та Євгенія розлучилися.

Після цього Кулеба та Павелецька розсекретили свої стосунки. Тоді жінка привітала обранця з днем народження.