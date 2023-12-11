Особенная и единственная. Дмитрий Кулеба показал свою новую девушку

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба не привык делиться подробностями своей личной жизни. Однако недавно он все-таки опубликовал в соцсетях фото своей избранницы.
Дмитрий Кулеба поздравил свою девушку с юбилеем
Новая избранница украинского дипломата Светлана Павелецкая на днях отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 40 лет.
Дмитрий Кулеба решил публично поздравить любимую, о которой он почти никогда не говорит.
Глава МИД Украины не только написал трогательное поздравление, а также опубликовал редкое совместное фото с именинницей
Украинский дипломат опубликовал яркое фото, на котором они с любимой вместе сидят на публичном мероприятии.
Дмитрий выбрал клетчатый костюм и галстук, а его девушка - стильную блузку цвета хаки и нестандартные серьги.
Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой
Стоит отметить, что впервые слухи об их романе начали распространяться еще в декабре 2021 года. Тогда в СМИ опубликовали фото, на которых влюбленные проводят время вместе.
Однако в течение двух лет глава МИД Украины с любимой официально не подтверждал свои отношения.
В течение этого периода дипломат был официально женат на Евгении Кулебе, известной депутатке Киевсовета и матери его двоих детей.
Однако в апреле 2022 года Дмитрий и Евгения развелись.
После этого Кулеба и Павелецкая рассекретили свои отношения. Тогда женщина поздравила избранника с днем рождения.
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