Останнє попередження. Трамп знову відправляє Віткоффа до Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Останнє попередження. Трамп знову відправляє Віткоффа до Путіна

Віткофф
Read in English
Джерело:  France 24

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.

Головні тези:

  • Президент Трамп відправляє посланника Віткоффа до Росії у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході.
  • Трамп встановив крайній термін для досягнення миру між Росією та Україною до 8 серпня.
  • Кремль підтверджує свій намір продовжувати агресивну війну, не дотримуючись вимог США.

Віткофф їде до Росії: у чому справа

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться 8 серпня якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Гази, однак він, можливо, поїде до Росії.

Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня — ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде.

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.

Окрім цього Трамп заявив, що Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним та не виключив запровадження санкцій проти держави-агресора.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Топдипломат США Макфол розкритикував діяльність Віткоффа щодо перемир'я між Україною та Росією
Макфол
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Трампа сумніваються щодо здатності Віткоффа досягти успіхів у перемовинах з Росією
Віткофф
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Віткофф передасть Путіну 22 умови для встановлення перемир'я з Україною
Віткофф знову поїде до Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?