Останнє попередження. Трамп знову відправляє Віткоффа до Путіна

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.
Головні тези:
- Президент Трамп відправляє посланника Віткоффа до Росії у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході.
- Трамп встановив крайній термін для досягнення миру між Росією та Україною до 8 серпня.
- Кремль підтверджує свій намір продовжувати агресивну війну, не дотримуючись вимог США.
Віткофф їде до Росії: у чому справа
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
Журналісти запитали у Трампа, що станеться 8 серпня якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.
Також він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Гази, однак він, можливо, поїде до Росії.
Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня — ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде.
Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.
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