Останнє попередження. Трамп знову відправляє Віткоффа до Путіна

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Російську Федерацію вже цього тижня.

Віткофф їде до Росії: у чому справа

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Журналісти запитали у Трампа, що станеться 8 серпня якщо Росія не погодиться на перемир'я з Україною.

Ну, будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде. Дональд Трамп Президент США

Також він зауважив, що наразі Віткофф зосереджений на проблемах Гази, однак він, можливо, поїде до Росії.

Він, можливо, поїде, я думаю, наступного тижня, в середу або четвер (6 та 7 серпня — ред.) до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде.

Нагадаємо, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяви президента США у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.