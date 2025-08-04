Последнее предупреждение. Трамп снова отправляет Виткоффа к Путину

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.
Главные тезисы
- Президент Трамп установил крайний срок до 8 августа для достижения мира между Россией и Украиной.
- Кремль подтвердил намерение продолжать агрессивную войну, не соблюдая требования США.
- Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Виткофф направляется в Россию для переговоров с президентом Путиным.
Виткофф едет в Россию: в чем дело
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.
Журналисты спросили у Трампа, что произойдет 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.
Также он отметил, что в настоящее время Виткофф сосредоточен на проблемах Газы, однако, возможно, поедет в Россию.
Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа — ред.) в Россию. Они хотели бы увидеть его. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Итак, посмотрим, что будет.
Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн проходит 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле, заявили о намерении продолжать агрессивную войну.
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