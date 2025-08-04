Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф посетит Российскую Федерацию уже на этой неделе.

Виткофф едет в Россию: в чем дело

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.

Журналисты спросили у Трампа, что произойдет 8 августа, если Россия не согласится на перемирие с Украиной.

Ну, будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют избегать их. Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Итак, посмотрим, что будет. Дональд Трамп Президент США

Также он отметил, что в настоящее время Виткофф сосредоточен на проблемах Газы, однако, возможно, поедет в Россию.

Он, возможно, поедет, я думаю, на следующей неделе, в среду или четверг (6 и 7 августа — ред.) в Россию. Они хотели бы увидеть его. Они попросили, чтобы он встретился с ними. Итак, посмотрим, что будет.

Напомним, недавно Трамп сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн проходит 8 августа. Несмотря на заявления президента США в Кремле, заявили о намерении продолжать агрессивную войну.