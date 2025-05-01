У Трампа сомневаются в способности Виткоффа добиться успехов в переговорах с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

У Трампа сомневаются в способности Виткоффа добиться успехов в переговорах с Россией

Виткофф
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Post

В администрации президента США обеспокоены стилем ведения переговоров спецпредставителя Стива Виткоффа с Россией и Ираном.

Главные тезисы

  • Обеспокоенность в администрации Трампа по поводу стиля переговоров Стива Виткоффа с Россией и Ираном.
  • Сомнения в способности Виткоффа добиться успешных результатов, ведь он ведет переговоры в одиночку.

У Трампа поставили под сомнение способности Виткоффа как переговорщика

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке, бывший юрист и инвестор в сфере недвижимости Стив Виткофф, вызвал недовольство инсайдеров администрации своим подходом к переговорам с двумя крупнейшими противниками Америки.

Виткофф, ставший де-факто личным посланником Трампа на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и его представителями в дополнение к переговорам на Ближнем Востоке, принимает участие во встречах на высоком уровне единолично. По словам источников, иногда он полагается на кремлевских переводчиков вопреки давним дипломатическим процедурам.

NYP отмечает, что накануне последней встречи Виткоффа с Путиным в прошлую пятницу он поздравил главу Кремля «как старого друга» — без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, обычно сопровождающих американских чиновников на переговорах.

В то же время, сам Путин присутствовал на этой встрече в сопровождении помощника Юрия Ушакова и главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который был представителем президента РФ на переговорах в Вашингтоне.

Один из членов первой администрации Трампа подверг критике подход Виткоффа, когда он ведет переговоры наедине.

Другие также выражают обеспокоенность тем, что Виткоффу поручают слишком большую роль, объединяющую переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном о его программе создания ядерного оружия.

Экспосол США в России Майкл Макфол писал в соцсети X, что Трамп должен назначить посредником в переговорах с РФ и Украиной человека с определенным опытом в дипломатии. «Виткофф действует как почтальон для Путина. Он ни о чем не договаривается».

Кроме того, NYP пишет, что даже российские медиа заметили, что Виткофф повторяет слова Путина и легко перенимает российские нарративы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме назревает раскол из-за пророссийской позиции Виткоффа
Виткофф может стать причиной раскола в Белом доме
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Посланник Трампа цинично заговорил о сдаче территорий Украины
Виткофф продолжает продвигать свою пророссийскую позицию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Топ-дипломат США Макфол раскритиковал деятельность Виткоффа насчет перемирия между Украиной и Россией
Макфол

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?