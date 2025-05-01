У Трампа сомневаются в способности Виткоффа добиться успехов в переговорах с Россией

В администрации президента США обеспокоены стилем ведения переговоров спецпредставителя Стива Виткоффа с Россией и Ираном.
Главные тезисы
- Обеспокоенность в администрации Трампа по поводу стиля переговоров Стива Виткоффа с Россией и Ираном.
- Сомнения в способности Виткоффа добиться успешных результатов, ведь он ведет переговоры в одиночку.
У Трампа поставили под сомнение способности Виткоффа как переговорщика
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.
Специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке, бывший юрист и инвестор в сфере недвижимости Стив Виткофф, вызвал недовольство инсайдеров администрации своим подходом к переговорам с двумя крупнейшими противниками Америки.
Виткофф, ставший де-факто личным посланником Трампа на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и его представителями в дополнение к переговорам на Ближнем Востоке, принимает участие во встречах на высоком уровне единолично. По словам источников, иногда он полагается на кремлевских переводчиков вопреки давним дипломатическим процедурам.
В то же время, сам Путин присутствовал на этой встрече в сопровождении помощника Юрия Ушакова и главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который был представителем президента РФ на переговорах в Вашингтоне.
Один из членов первой администрации Трампа подверг критике подход Виткоффа, когда он ведет переговоры наедине.
Другие также выражают обеспокоенность тем, что Виткоффу поручают слишком большую роль, объединяющую переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном о его программе создания ядерного оружия.
Экспосол США в России Майкл Макфол писал в соцсети X, что Трамп должен назначить посредником в переговорах с РФ и Украиной человека с определенным опытом в дипломатии. «Виткофф действует как почтальон для Путина. Он ни о чем не договаривается».
Кроме того, NYP пишет, что даже российские медиа заметили, что Виткофф повторяет слова Путина и легко перенимает российские нарративы.
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