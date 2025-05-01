У Трампа сомневаются в способности Виткоффа добиться успехов в переговорах с Россией

В администрации президента США обеспокоены стилем ведения переговоров спецпредставителя Стива Виткоффа с Россией и Ираном.

У Трампа поставили под сомнение способности Виткоффа как переговорщика

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке, бывший юрист и инвестор в сфере недвижимости Стив Виткофф, вызвал недовольство инсайдеров администрации своим подходом к переговорам с двумя крупнейшими противниками Америки.

Виткофф, ставший де-факто личным посланником Трампа на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и его представителями в дополнение к переговорам на Ближнем Востоке, принимает участие во встречах на высоком уровне единолично. По словам источников, иногда он полагается на кремлевских переводчиков вопреки давним дипломатическим процедурам.

NYP отмечает, что накануне последней встречи Виткоффа с Путиным в прошлую пятницу он поздравил главу Кремля «как старого друга» — без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, обычно сопровождающих американских чиновников на переговорах. Поделиться

В то же время, сам Путин присутствовал на этой встрече в сопровождении помощника Юрия Ушакова и главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который был представителем президента РФ на переговорах в Вашингтоне.

Один из членов первой администрации Трампа подверг критике подход Виткоффа, когда он ведет переговоры наедине.

Другие также выражают обеспокоенность тем, что Виткоффу поручают слишком большую роль, объединяющую переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном о его программе создания ядерного оружия.

Экспосол США в России Майкл Макфол писал в соцсети X, что Трамп должен назначить посредником в переговорах с РФ и Украиной человека с определенным опытом в дипломатии. «Виткофф действует как почтальон для Путина. Он ни о чем не договаривается».

Кроме того, NYP пишет, что даже российские медиа заметили, что Виткофф повторяет слова Путина и легко перенимает российские нарративы.