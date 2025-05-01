У Трампа сумніваються щодо здатності Віткоффа досягти успіхів у перемовинах з Росією
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У Трампа сумніваються щодо здатності Віткоффа досягти успіхів у перемовинах з Росією

Віткофф
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Джерело:  The New York Post

В адміністрації президента США занепокоєні стилем ведення перемовин спецпредставника Стіва Віткоффа з Росією та Іраном.

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа сумнівається у вмінні Стіва Віткоффа досягти успішних результатів у перемовинах з Росією та Іраном.
  • Інсайдери вважають, що підхід Віткоффа до переговорів може бути недоцільним, оскільки він веде переговори наодинці та доручений важливі ролі, поєднуючи перемовини у різних конфліктах.

У Трампа поставили під сумнів здібності Віткоффа як перемовника

Про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела.

Спеціальний посланник президента Трампа на Близькому Сході, колишній юрист та інвестор у сфері нерухомості Стів Віткофф, викликав невдоволення інсайдерів адміністрації своїм підходом до переговорів з двома найбільшими супротивниками Америки.

Віткофф, який став де-факто особистим посланцем Трампа на переговорах з очільником РФ Володимиром Путіним та його представниками на додачу до переговорів на Близькому Сході, бере участь у зустрічах на високому рівні одноосібно. За словами джерел, іноді він покладається на кремлівських перекладачів — всупереч давнім дипломатичним процедурам.

NYP зазначає, що напередодні останньої зустрічі Віткоффа з Путіним минулої п'ятниці він привітав главу Кремля «як старого друга» — без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують американських чиновників на переговорах.

Водночас сам Путін був присутній на цій зустрічі у супроводі помічника Юрія Ушакова і глави російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який був представником президента РФ на переговорах у Вашингтоні.

Один із членів першої адміністрації Трампа розкритикував підхід Віткоффа, коли він веде переговори наодинці.

Інші також висловлюють занепокоєння, що Віткоффу доручають занадто велику роль, яка поєднує переговори США з Росією і переговори про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї.

Експосол США в Росії Майкл Макфол писав у соцмережі X, що Трамп мав би призначити посередником у переговорах із РФ та Україною людину з певним досвідом у дипломатії. «Віткофф діє як листоноша для Путіна. Він ні про що не домовляється».

Окрім того, NYP пише, що навіть російські медіа помітили, що Віткофф повторює слова Путіна й легко переймає російські наративи.

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