O.Torvald випустили альбом "Втома" про ПТСР та біль воєнного сьогодення — відео

Український гурт O.Torvald, музиканти якого боронять Україну на фронті, презентували новий альбом "Втома", який відображає їхній особистий досвід та переживання.

Що відомо про альбом "Втома"

Музиканти рок-гурту O.Torvald, які з початку повномасштабного вторгнення стали до лав ЗСУ, поділилися своїми переживаннями та особистим досвідом у новому альбомі "Втома", реліз якого відбувся 4 квітня.

У ньому ми розповідаємо про те, що жило всередині нас 704 дні повномасштабного вторгнення, але навіть один з одним ми цими емоціями не ділилися. "Втома" і про досвід лікування від посттравматичного синдрому, і про ностальгію за минулим, і про біль сьогодення, — прокоментували музиканти. Поширити

Вони також зазначили, що в альбомі немає "спекулятивних треків на війні, маніфестів і штучного патріотизму".

Український гурт встановив незвичайний національний рекорд

Відомий український гурт O.Torvald, який представляв Україну на Євробаченні, встановив незвичайний національний рекорд. Музиканти презентували свій новий кліп на пісню "Ліхтарі" на найбільшому медіа-фасаді України в Києві.

Представник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова заявила, що була вражена побаченим. Вона зазначила, що кліп O.Torvald став першою відеороботою українського гурта, яка була продемонстрована на найбільшому фасаді країни і Європи.