O.Torvald выпустили альбом "Усталость" о ПТСР и боль военного сегодня — видео

Украинская группа O.Torvald, музыканты которой защищают Украину на фронте, презентовали новый альбом "Усталость", отражающий их личный опыт и переживания.

Что известно об альбоме "Усталость"

Музыканты рок-группы O.Torvald, которые с начала полномасштабного вторжения стали в ряды ВСУ, поделились своими переживаниями и личным опытом в новом альбоме "Усталость", релиз которого состоялся 4 апреля.

В нем мы рассказываем о том, что жило внутри нас 704 дня полномасштабного вторжения, но даже друг с другом мы этими эмоциями не делились. "Усталость" и об опыте лечения от посттравматического синдрома, и о ностальгии по прошлому, и о боли настоящего, — прокомментировали музыканты. Поделиться

Они также отметили, что в альбоме нет "спекулятивных треков на войне, манифестов и искусственного патриотизма".

Украинская группа установила необычный национальный рекорд

Известная украинская группа O.Torvald, представлявшая Украину на Евровидении, установила необычный национальный рекорд. Музыканты презентовали свой новый клип на песню "Фонари" на крупнейшем медиа-фасаде Украины в Киеве.

Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова заявила, что была поражена увиденным. Она отметила, что клип O.Torvald стал первой видеоработой украинской группы, продемонстрированной на самом большом фасаде страны и Европы.