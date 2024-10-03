У разі виконання Саудівською Аравією обіцянок щодо збільшення обсягів видобутку нафти, Росія зіткнеться із відчутними втратами і дефіцитом коштів на фінансування злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Падіння цін на нафту може призвести до дефіциту коштів у російській економіці.
- Збільшення видобутку нафти Саудівською Аравією може спричинити падіння цін та негативно вплинути на РФ.
- Росія збудовала економіку на доходах від нафти та газу, що ставить її у вразливе положення при падінні цін на енергоресурси.
- Прогнозується зростання ризиків для російського держбюджету та інфляційний тиск у разі спаду цін на нафту.
- Падіння доходів нафтового сектору може поставити Росію перед вибором скорочення витрат або збереженням діючої політики з високим рівнем інфляції.
Що відомо про наслідки падіння світових цін на нафту для економіки Росії
У матеріалі видання зазначається, що влада Саудівської Аравії має все більше розчарування нездатністю інших країн-експортерів координувати дії щодо скорочення поставок та підтримки цін на нафту на рівні 100 доларів за барель.
Нафтові трейдери підкреслюють, що наразі Саудівська Аравія на тлі цього вирішила збільшити видобуток аби взяти під контроль частину ринку і отримати прибутки навіть в умовах падіння цін.
Чи може зниження цін на нафту призвести до розвалу економіки Росії
За словами російського аналітика з енергетики Михайла Крутіхіна, рішення Саудівської Аравії створює значні ризики для держбджету країни-агресорки Росії.
Крутіхін підкреслив, що Саудівська Аравія усвідомлює, що Росія не виконує власних обіцянок щодо скорочення видобутку, отже найбільший у світі експорт нафти будує власні плани.
Економіст і науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександра Прокопенко підкреслює, що наразі ризик для Кремля дуже високий.
Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін пообіцяв продовжувати видобувати нафту, аби підтримувати економіку своєї країни.
На думку авторів матеріалу, навіть якщо Саудівська Аравія втілить власні плани зі збільшення видобутку, Росія всеодно навряд чи зупинить злочинну війну проти України.
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