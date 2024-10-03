У разі виконання Саудівською Аравією обіцянок щодо збільшення обсягів видобутку нафти, Росія зіткнеться із відчутними втратами і дефіцитом коштів на фінансування злочинної війни проти України.

Що відомо про наслідки падіння світових цін на нафту для економіки Росії

У матеріалі видання зазначається, що влада Саудівської Аравії має все більше розчарування нездатністю інших країн-експортерів координувати дії щодо скорочення поставок та підтримки цін на нафту на рівні 100 доларів за барель.

Нафтові трейдери підкреслюють, що наразі Саудівська Аравія на тлі цього вирішила збільшити видобуток аби взяти під контроль частину ринку і отримати прибутки навіть в умовах падіння цін.

Така стратегія може призвести до падіння цін на нафту і стати поганою новиною для президента Росії Володимира Путіна. Протягом останнього десятиліття нафта і газ були найбільшим єдиним джерелом доходів для російської держави, складаючи до половини бюджету країни, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Поставки російської нафти

Чи може зниження цін на нафту призвести до розвалу економіки Росії

За словами російського аналітика з енергетики Михайла Крутіхіна, рішення Саудівської Аравії створює значні ризики для держбджету країни-агресорки Росії.

Тож ми повинні сидіти склавши руки і чекати — запасайтеся попкорном, — прогнозує експерт. Поширити

Крутіхін підкреслив, що Саудівська Аравія усвідомлює, що Росія не виконує власних обіцянок щодо скорочення видобутку, отже найбільший у світі експорт нафти будує власні плани.

Економіст і науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Олександра Прокопенко підкреслює, що наразі ризик для Кремля дуже високий.

За нинішніх обмінних курсів падіння цін на нафту на 20 доларів призведе до падіння доходів на 1,8 трильйона рублів (20 мільярдів доларів). Це еквівалентно приблизно 1 відсотку ВВП Росії. Уряд постане перед вибором: або скоротити витрати, що малоймовірно під час війни, або змиритися з інфляційним тиском і задушливо високими відсотковими ставками, — прогнозує Прокопенко. Поширити

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін пообіцяв продовжувати видобувати нафту, аби підтримувати економіку своєї країни.

У всіх є труднощі, і у нас є свої, але Росія продовжує залишатися одним з провідних учасників світового енергетичного ринку, — заявив кремлівський диктатор на енергетичному форумі минулого тижня. Поширити

На думку авторів матеріалу, навіть якщо Саудівська Аравія втілить власні плани зі збільшення видобутку, Росія всеодно навряд чи зупинить злочинну війну проти України.