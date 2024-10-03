Падение цен на нефть болезненно ударит по экономике РФ

В случае выполнения Саудовской Аравией обещаний по увеличению объемов добычи нефти Россия столкнется с ощутимыми потерями и дефицитом средств на финансирование преступной войны против Украины.

Что известно о последствиях падения мировых цен на нефть для экономики России

В материале издания отмечается, что у власти Саудовской Аравии все большее разочарование неспособностью других стран-экспортеров координировать действия по сокращению поставок и поддержке цен на нефть на уровне 100 долларов за баррель.

Нефтяные трейдеры подчеркивают, что в настоящее время Саудовская Аравия на фоне этого решила увеличить добычу, чтобы взять под контроль часть рынка и получить доходы даже в условиях падения цен.

Такая стратегия может привести к падению цен на нефть и стать плохим новшеством для президента России Владимира Путина. В последнее десятилетие нефть и газ были крупнейшим единственным источником доходов для российского государства, составляя до половины бюджета страны, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Поставки российской нефти

Может ли снижение цен на нефть привести к развалу экономики России

По словам российского аналитика по энергетике Михаила Крутихина, решение Саудовской Аравии создает значительные риски для госбджета страны-агрессорки России.

Так что мы должны сидеть сложа руки и ждать — запасайтесь попкорном, — прогнозирует эксперт. Поделиться

Крутихин подчеркнул, что Саудовская Аравия осознает, что Россия не выполняет собственных обещаний по сокращению добычи, так что крупнейший в мире экспорт нефти строит собственные планы.

Экономист и научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александра Прокопенко подчеркивает, что риск для Кремля сейчас очень высок.

При нынешних обменных курсах падение цен на нефть на 20 долларов приведет к падению доходов на 1,8 триллиона рублей (20 миллиардов долларов). Это эквивалентно примерно 1 проценту ВВП России. Правительство предстанет перед выбором: либо сократить маловероятное во время войны расходы, либо смириться с инфляционным давлением и удушающими высокими процентными ставками, — прогнозирует Прокопенко. Поделиться

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин пообещал продолжать добывать нефть, чтобы поддерживать экономику своей страны.

У всех есть трудности, и у нас есть свои, но Россия продолжает оставаться одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, заявил кремлевский диктатор на энергетическом форуме на прошлой неделе. Поделиться

По мнению авторов материала, даже если Саудовская Аравия воплотит свои планы по увеличению добычи, Россия все равно вряд ли остановит преступную войну против Украины.