В случае выполнения Саудовской Аравией обещаний по увеличению объемов добычи нефти Россия столкнется с ощутимыми потерями и дефицитом средств на финансирование преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией может вызвать падение цен и серьезные потери для российской экономики.
- Россия столкнется с риском дефицита бюджета и инфляционным давлением в случае снижения цен на нефть.
- Падение доходов от нефтегазового сектора заставит страну выбирать между сокращением расходов и сохранением высокой инфляции.
- Эксперты прогнозируют возможный развал российской экономики при дальнейшем падении цен на нефть.
- Падение доходов на 20 долларов может привести к снижению ВВП на 1%, стоящим перед выбором: сокращать расходы или смириться с инфляционным давлением.
Что известно о последствиях падения мировых цен на нефть для экономики России
В материале издания отмечается, что у власти Саудовской Аравии все большее разочарование неспособностью других стран-экспортеров координировать действия по сокращению поставок и поддержке цен на нефть на уровне 100 долларов за баррель.
Нефтяные трейдеры подчеркивают, что в настоящее время Саудовская Аравия на фоне этого решила увеличить добычу, чтобы взять под контроль часть рынка и получить доходы даже в условиях падения цен.
Может ли снижение цен на нефть привести к развалу экономики России
По словам российского аналитика по энергетике Михаила Крутихина, решение Саудовской Аравии создает значительные риски для госбджета страны-агрессорки России.
Крутихин подчеркнул, что Саудовская Аравия осознает, что Россия не выполняет собственных обещаний по сокращению добычи, так что крупнейший в мире экспорт нефти строит собственные планы.
Экономист и научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александра Прокопенко подчеркивает, что риск для Кремля сейчас очень высок.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин пообещал продолжать добывать нефть, чтобы поддерживать экономику своей страны.
По мнению авторов материала, даже если Саудовская Аравия воплотит свои планы по увеличению добычи, Россия все равно вряд ли остановит преступную войну против Украины.
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