Палата представників США ухвалила оборонний бюджет — яку допомогу може отримати Україна

У США Палата представників, нижня палата Конгресу, схвалила проєкт закону про національну оборону у 2026 році (NDAA). У затвердженому оборонному бюджеті там є й гроші на допомогу Україні.
Головні тези:
- Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 рік, в якому передбачено виділення 800 млн доларів на допомогу Україні.
- Заборонено зменшувати чисельність військ США в Європі нижче 76 тисяч осіб на тривалий термін, що сприятиме зміцненню оборони у цьому регіоні.
- 400 млн доларів США виділяються на потреби Ініціативи сприяння безпеці України, а також інші заходи на користь країни.
Нижня палата Конгресу США ухвалила оборонний бюджет
Загальний оборонний бюджет США у 2026 році складе 900 млрд дол. З них 800 млн дол передбачається виділити на допомогу Україні попри позицію адміністрації президента Дональда Трампа.
Також в законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.
Окрім того, 400 млн дол США виділяється на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а термін дії самої програми продовжено до 2029 року.
Варто зазначити, що Конгрес ще повинен окремо затвердити фінансування для Пентагону в законопроєкті про видатки бюджету на 2026 фінансовий рік. Фінансовий рік, на відміну від календарного, в США починається та завершується у вересні.
