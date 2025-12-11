Палата представників США ухвалила оборонний бюджет — яку допомогу може отримати Україна

У США Палата представників, нижня палата Конгресу, схвалила проєкт закону про національну оборону у 2026 році (NDAA). У затвердженому оборонному бюджеті там є й гроші на допомогу Україні.

Нижня палата Конгресу США ухвалила оборонний бюджет

Загальний оборонний бюджет США у 2026 році складе 900 млрд дол. З них 800 млн дол передбачається виділити на допомогу Україні попри позицію адміністрації президента Дональда Трампа.

Також в законі робиться посилений акцент на європейській обороні. Білому дому заборонено зменшувати чисельність військ в Європі нижче 76 тисяч осіб на термін в понад 45 днів. Заборонено також вивозити або передавати ключове військове обладнання.

Окрім того, 400 млн дол США виділяється на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а термін дії самої програми продовжено до 2029 року.

Ще 400 мільйонів доларів виділяються на інші потреби України.

Варто зазначити, що Конгрес ще повинен окремо затвердити фінансування для Пентагону в законопроєкті про видатки бюджету на 2026 фінансовий рік. Фінансовий рік, на відміну від календарного, в США починається та завершується у вересні.