Палата представителей США приняла оборонный бюджет — какую помощь может получить Украина

В США Палата представителей, нижняя палата Конгресса, одобрила проект закона о национальной обороне в 2026 году (NDAA). В утвержденном оборонном бюджете там есть деньги на помощь Украине.

Общий оборонный бюджет США в 2026 году составит 900 млрд. дол. Из них 800 млн долл. предполагается выделить на помощь Украине, несмотря на позицию администрации президента Дональда Трампа.

Также в законе делается усиленный упор на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней. Также запрещено вывозить или передавать ключевое военное оборудование.

Кроме того, 400 млн долл. США выделяется на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а срок действия самой программы продлен до 2029 года.

Еще 400 миллионов долларов выделяются на другие нужды Украины.

Следует отметить, что Конгресс еще должен отдельно утвердить финансирование для Пентагона в законопроекте о расходах бюджета на 2026 финансовый год. Финансовый год, в отличие от календарного, в США начинается и завершается в сентябре.