Палата представителей США приняла оборонный бюджет — какую помощь может получить Украина

В США Палата представителей, нижняя палата Конгресса, одобрила проект закона о национальной обороне в 2026 году (NDAA). В утвержденном оборонном бюджете там есть деньги на помощь Украине.
Главные тезисы
- Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2026 год, включающий выделение 800 млн долларов помощи Украине.
- Оборонный бюджет предусматривает запрет на уменьшение численности войск США в Европе ниже 76 тысяч человек, способствуя укреплению обороны в этом регионе.
- 400 млн долларов выделяются на нужды Инициативы содействия безопасности
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет
Общий оборонный бюджет США в 2026 году составит 900 млрд. дол. Из них 800 млн долл. предполагается выделить на помощь Украине, несмотря на позицию администрации президента Дональда Трампа.
Также в законе делается усиленный упор на европейской обороне. Белому дому запрещено уменьшать численность войск в Европе ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней. Также запрещено вывозить или передавать ключевое военное оборудование.
Кроме того, 400 млн долл. США выделяется на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а срок действия самой программы продлен до 2029 года.
Следует отметить, что Конгресс еще должен отдельно утвердить финансирование для Пентагона в законопроекте о расходах бюджета на 2026 финансовый год. Финансовый год, в отличие от календарного, в США начинается и завершается в сентябре.
