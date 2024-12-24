Байден утвердил оборонный бюджет США на 895 млрд долл

24 декабря президент США Джо Байден подписал Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2024 год. Общая сумма оборонного бюджета составляет 895 млрд долларов.

Что известно об оборонном бюджете США на 2025 год

Как сообщили в Белом доме, документ получил двухпартийную поддержку в Конгрессе после продолжительных переговоров.

Среди основных положений бюджета:

850 миллиардов долларов выделено на базовый бюджет Министерства обороны.

33,5 миллиарда долларов направлено на программы ядерного оружия, координируемые Министерством энергетики.

Комитет Сената по вооруженным силам утвердил дополнительные 25 миллиардов долларов для противоракетной обороны, судостроения и борьбы с беспилотниками.

Законопроект исключил некоторые из наиболее спорных положений, в том числе меры, связанные с абортами, и программы Пентагона по разнообразию и инклюзии.

Однако, по требованию спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в закон было включено положение, запрещающее военной системе здравоохранения Tricare покрывать лечение гендерной дисфорией.

Президент Байден подверг критике эту норму в своем заявлении, выразив возражения относительно такого подхода.

Подписание NDAA обеспечивает стабильное финансирование ключевых оборонных программ и укрепление военной возможности США в области ядерного оружия, противоракетной обороны и передовых технологий.

Что известно о передаче США нового масштабного пакета военной помощи Украине

Журналисты издания со ссылкой на собеседников отмечают, что в новом пакете должны быть ракеты-перехватчики средств ПВО, артиллерийские боеприпасы и многое другое, однако точное содержание будет раскрыто в ближайшие дни.

В материале издания отмечается, что этот масштабный пакет военной помощи может стать одним из последних мер администрации действующего президента США Джо Байдена по предоставлению прямой военной поддержки Украины.

В частности, в рамках программы USAI, военное оборудование и вооружение закупается напрямую у оборонных производителей, а не изымается из запасов армии США.

Таким образом, пока эти системы вооружения окажутся на поле боя в Украине, может пройти не один месяц или даже год.

В Госдепе и Минобороны США отказались предоставлять журналистам издание комментарии по поводу подготовки к передаче Украине нового пакета военной помощи.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе около 61,4 миллиарда долларов на помощь безопасности.

Оставшиеся президентские полномочия по сокращению бюджета составляют 5,6 млрд долларов.