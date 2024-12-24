Байден затвердив оборонний бюджет США на 895 млрд дол

24 грудня президент США Джо Байден підписав Закон про асигнування на національну оборону на 2024 рік. Загальна сума оборонного бюджету становить 895 млрд дол.

Що відомо про оборонний бюджет США на 2025 рік

Як повідомили в Білому домі, документ отримав двопартійну підтримку в Конгресі після тривалих переговорів.

Серед основних положень бюджету:

850 мільярдів доларів виділено на базовий бюджет Міністерства оборони.

33,5 мільярда доларів спрямовано на програми ядерної зброї, які координує Міністерство енергетики.

Комітет Сенату з питань збройних сил затвердив додаткові 25 мільярдів доларів для протиракетної оборони, суднобудування та боротьби з безпілотниками.

Законопроєкт виключив деякі з найбільш спірних положень, зокрема заходи, пов'язані з абортами, і програми Пентагону щодо різноманітності та інклюзії.

Однак, на вимогу спікера Палати представників Майка Джонсона, до закону було включено положення, що забороняє військовій системі охорони здоров’я Tricare покривати лікування гендерної дисфорії.

Президент Байден розкритикував цю норму у своїй заяві, висловивши заперечення щодо такого підходу.

Підписання NDAA забезпечує стабільне фінансування ключових оборонних програм і зміцнення військової спроможності США у сфері ядерної зброї, протиракетної оборони та передових технологій.

Що відомо про передачу США нового масштабного пакета військової допомоги Україні

Журналісти видання із посиланням на співрозмовників зазначають, що у новому пакеті мають бути ракети-перехоплювачі до засобів ППО, артилерійські боєприпаси та багато іншого, однак точний зміст буде розкрито протягом найближчих днів.

У матеріалі видання зазначається, що цей масштабний пакет військової допомоги може стати одним з останніх заходів адміністрації діючого президента США Джо Байдена з надання прямої військової підтримки України.

Зокрема, у рамках програми USAI, військове обладнання та озброєння закуповується напряму в оборонних виробників, а не вилучається із запасів армії США.

Таким чином, поки ці системи озброєння опиняться на полі бою в Україні, може пройти не один місяць, чи навіть рік.

У Держдепі та Міноборони США відмовились надавати журналістам видання коментарі стосовно підготовки до передачі Україні нового пакета військової допомоги.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема близько 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Президентські повноваження щодо скорочення бюджету, що залишилися, становлять 5,6 млрд доларів.