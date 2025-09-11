Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт-2026 з витратами на Україну
Категорія
Економіка
Дата публікації

Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт-2026 з витратами на Україну

Конгрес
Read in English
Джерело:  The New York Times

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику у розмірі 892,6 млрд дол, який разом з посиленням військової готовності і підвищенням зарплати американським військовослужбовцям, вводить низку нових обмежень, як то заборона гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців. Є в ньому і пункт про допомогу Україні.

Головні тези:

  • Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт-2026 з загальним бюджетом у розмірі 892,6 млрд доларів, включаючи підтримку для України.
  • Окрім того, законопроєкт включає виділення 400 млн дол на допомогу Україні у сфері безпеки, не дивлячись на опозицію деяких конгресменів.
  • Предметом розгляду також було питання нагляду над військовою допомогою Україні та вимога звітування перед Конгресом у разі скасування або призупинення фінансування.

Оборонний бюджет-2026 США містить допомогу Україні

Цей документ підтримали 231 голосом. Видання акцентує, що республіканці в Конгресі перетворили щорічний політичний захід Пентагону на інструмент для диктату консервативної соціальної політики.

Третій рік поспіль вони додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, вводять низку кліматичних обмежень і збільшують потік списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, відштовхуючи від себе навіть демократів, які спочатку підтримували його.

Заявлена мета законопроєкту полягала в тому, щоб впорядкувати і модернізувати те, як Пентагон визначає і задовольняє військові потреби, в тому числі за допомогою досліджень, бюджетування, укладання контрактів, виробництва і постачання.

Республіканці і демократи в Конгресі розкритикували цей процес, що також розлютило гравців оборонної промисловості.

Законопроєкт спрямований на повернення Конгресу військових повноважень після десятиліть, протягом яких виконавча влада отримала широкі повноваження проводити військові операції без схвалення законодавців.

Попри широку опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом.

Це виглядає як спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Міністерство оборони вирішило призупинити поставки допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.

Варто зазначити, що у проєкті, схваленому Комітетом із питань збройних сил Сенату США у липні, на допомогу Україні передбачалося 500 млн доларів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Конгрес США розгляне законопроєкт щодо санкцій проти техногігантів КНР
Оксана Маркарова
Конгрес
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Не наша війна". Конгрес США звернувся до Трампа
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Конгресмени вимагають у Трампа роз'яснень щодо зупинення постачання зброї Україні
Конгрес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?