Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт-2026 з витратами на Україну

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику у розмірі 892,6 млрд дол, який разом з посиленням військової готовності і підвищенням зарплати американським військовослужбовцям, вводить низку нових обмежень, як то заборона гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців. Є в ньому і пункт про допомогу Україні.
Головні тези:
- Палата представників США ухвалила оборонний законопроєкт-2026 з загальним бюджетом у розмірі 892,6 млрд доларів, включаючи підтримку для України.
- Окрім того, законопроєкт включає виділення 400 млн дол на допомогу Україні у сфері безпеки, не дивлячись на опозицію деяких конгресменів.
- Предметом розгляду також було питання нагляду над військовою допомогою Україні та вимога звітування перед Конгресом у разі скасування або призупинення фінансування.
Оборонний бюджет-2026 США містить допомогу Україні
Цей документ підтримали 231 голосом. Видання акцентує, що республіканці в Конгресі перетворили щорічний політичний захід Пентагону на інструмент для диктату консервативної соціальної політики.
Третій рік поспіль вони додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, вводять низку кліматичних обмежень і збільшують потік списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, відштовхуючи від себе навіть демократів, які спочатку підтримували його.
Заявлена мета законопроєкту полягала в тому, щоб впорядкувати і модернізувати те, як Пентагон визначає і задовольняє військові потреби, в тому числі за допомогою досліджень, бюджетування, укладання контрактів, виробництва і постачання.
Республіканці і демократи в Конгресі розкритикували цей процес, що також розлютило гравців оборонної промисловості.
Законопроєкт спрямований на повернення Конгресу військових повноважень після десятиліть, протягом яких виконавча влада отримала широкі повноваження проводити військові операції без схвалення законодавців.
Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом.
Це виглядає як спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Міністерство оборони вирішило призупинити поставки допомоги Україні, не повідомивши про це законодавців.
Варто зазначити, що у проєкті, схваленому Комітетом із питань збройних сил Сенату США у липні, на допомогу Україні передбачалося 500 млн доларів.
