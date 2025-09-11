Палата представителей США приняла оборонный законопроект-2026 с расходами на Украину

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике в размере 892,6 млрд долл., который вместе с усилением военной готовности и повышением зарплаты американским военнослужащим, вводит ряд новых ограничений, как запрет гендерно-подтверждающего лечения для военнослужащих. Есть в нем и пункт о помощи Украине.

Оборонный бюджет-2026 США содержит помощь Украине

Этот документ был поддержан 231 голосом. Издание акцентирует, что республиканцы в Конгрессе превратили ежегодное политическое мероприятие Пентагона в инструмент для диктата консервативной социальной политики.

Третий год подряд они добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности, вводят ряд климатических ограничений и увеличивают поток списанного военного оружия в гражданское огнестрельное приложение, отталкивая от себя даже демократов, которые сначала его поддерживали.

Заявленная цель законопроекта заключалась в том, чтобы упорядочить и модернизировать то, как Пентагон определяет и удовлетворяет военные потребности, в том числе посредством исследований, бюджетирования, заключения контрактов, производства и снабжения.

Республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот процесс, что также разозлило игроков оборонной промышленности.

Законопроект направлен на возвращение Конгресса военных полномочий после десятилетий, в течение которых исполнительная власть получила широкие полномочия проводить военные операции без одобрения законодателей.

Несмотря на широкую оппозицию республиканцев по оказанию военной помощи Украине, законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины, причем как республиканцы, так и демократы голосовали против. Поделиться

Законодатели также потребовали Пентагона отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом.

Это выглядит как попытка восстановить надзорные полномочия после того, как летом Министерство обороны решило приостановить поставки помощи Украине, не сообщив об этом законодателям.

Стоит отметить, что в проекте, одобренном Комитетом по вооруженным силам Сената США в июле, на помощь Украине предполагалось 500 млн долларов.