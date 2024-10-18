Палили військові авто. Затримано двох поплічників спецслужб РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Палили військові авто. Затримано двох поплічників спецслужб РФ

СБУ
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Українські правоохоронці затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.

Головні тези:

  • Правоохоронці затримали двох поплічників російських спецслужб за підпал військових машин в Україні.
  • Російські спецслужбісти обіцяли паліям грошову винагороду за здійснення нападів.
  • Обидва агенти були завербовані через Telegram-канали та мали завдання щодо розвідки об'єктів енергетичної інфраструктури.
  • Зловмисникам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Правоохоронці затримали двох паліїв військових машин

За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців.

У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці, розповіли в СБУ.

У Слов’янську затримали 20-річного наркозалежного, який шукав "швидкі гроші" в телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затриманих агентів РФ

СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.

Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.

Їхніми основними завданнями були розвідка щодо аеродромів Збройних сил України, теплових електростанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

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