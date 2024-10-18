Жгли военные авто. Задержаны двое приспешников спецслужб РФ

Украинские правоохранители задержали двух приспешников российских спецслужб, которые жгли военные авто и объекты Укрзалізниці в Днепре и Славянске Донецкой области.

Правоохранители задержали двух поджигателей военных машин

За выполнение враждебных задач оккупанты обещали фигурантам деньги. Однако вместо финансового вознаграждения вражеские приспешники получили подозрение от украинских правоохранителей. Поделиться

В Днепре правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который поджег военный мультивен и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на стратегически важной линии железной дороги, рассказали в СБУ.

В Славянске задержан 20-летний наркозависимый, который искал "скорые деньги" в телеграмм-каналах. Там на него вышел кадровый сотрудник ФСБ.

По указанию российского спецслужба фигурант поджег внедорожник Сил обороны, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Поделиться

Что известно о задержанных агентах РФ

СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.

Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.