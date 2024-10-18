Жгли военные авто. Задержаны двое приспешников спецслужб РФ

Украинские правоохранители задержали двух приспешников российских спецслужб, которые жгли военные авто и объекты Укрзалізниці в Днепре и Славянске Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские правоохранители задержали двух приспешников российских спецслужб за поджог военных автомобилей и объектов Укрзалізниці.
- Задержанные агенты РФ были завербованы через Telegram-каналы и осуществляли разведку объектов энергетической инфраструктуры.
- Приспешникам обещали денежное вознаграждение за нападения.
Правоохранители задержали двух поджигателей военных машин
В Днепре правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который поджег военный мультивен и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на стратегически важной линии железной дороги, рассказали в СБУ.
В Славянске задержан 20-летний наркозависимый, который искал "скорые деньги" в телеграмм-каналах. Там на него вышел кадровый сотрудник ФСБ.
По указанию российского спецслужба фигурант поджег внедорожник Сил обороны, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.
Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Что известно о задержанных агентах РФ
СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.
Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.
Их основными задачами были разведка по аэродромам Вооруженных сил Украины, тепловых электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-