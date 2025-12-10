Памела Андерсон уперше розповіла про роман з відомим актором
Памела Андерсон уперше розповіла про роман з відомим актором

Памела Андерсон
Джерело:  People

Фотомодель Памела Андерсон вирішила більше не приховувати правду про свій короткий, однак гучний роман із голлівудським актором Ліамом Ніссоном.

Головні тези:

  • Памела стверджує, що її стосунки з Ліамом Ніссоном не були піаром.
  • Наразі вони залишилися ліпшими друзями.

Памела Андерсон уперше поділилася сокровенним

За словами фотомоделі, їхній палкий роман почався після знімання ремейку "The Naked Gun".

Також зірка публічно підтвердила, що вона з Ліамом провела тиждень "в тісній близькості" у домі акторка на півночі штату Нью-Йорк:

Якщо вже хочете знати, ми були романтично пов’язані деякий час, але лише після завершення знімань, — наголосила Памела.

Вони також чудово проводили разом час у маленькому французькому ресторані, де Ліам навіть відрекомендував її як "майбутню місіс Ніссон".

Згодом, на якийсь час, кожен з них повернувся до свого звичного життя.

Однак нова фаза стосунків почалася під час промотуру фільму "Голий пістолет".

Люди думали, що це піар. А я — навпаки: "Який піар? Це реально, у нас є почуття, — згадує модель.

Однак тривалих стосунків у пари не склалося — наразі вони залишилися друзями.

Я обожнюю Ліама, але чесно — ми найкращі друзі. Він підтримує мій новий етап у кар’єрі та завжди каже, що пишається мною, — зізналася Памела.

