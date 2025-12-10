Памела Андерсон уперше розповіла про роман з відомим актором

Фотомодель Памела Андерсон вирішила більше не приховувати правду про свій короткий, однак гучний роман із голлівудським актором Ліамом Ніссоном.

Памела Андерсон уперше поділилася сокровенним

За словами фотомоделі, їхній палкий роман почався після знімання ремейку "The Naked Gun".

Також зірка публічно підтвердила, що вона з Ліамом провела тиждень "в тісній близькості" у домі акторка на півночі штату Нью-Йорк:

Якщо вже хочете знати, ми були романтично пов’язані деякий час, але лише після завершення знімань, — наголосила Памела. Поширити

Вони також чудово проводили разом час у маленькому французькому ресторані, де Ліам навіть відрекомендував її як "майбутню місіс Ніссон".

Згодом, на якийсь час, кожен з них повернувся до свого звичного життя.

Однак нова фаза стосунків почалася під час промотуру фільму "Голий пістолет".

Люди думали, що це піар. А я — навпаки: "Який піар? Це реально, у нас є почуття, — згадує модель. Поширити

Однак тривалих стосунків у пари не склалося — наразі вони залишилися друзями.