Памела Андерсон уперше розповіла про роман з відомим актором

Фотомодель Памела Андерсон вирішила більше не приховувати правду про свій короткий, однак гучний роман із голлівудським актором Ліамом Ніссоном.
Головні тези:
- Памела стверджує, що її стосунки з Ліамом Ніссоном не були піаром.
- Наразі вони залишилися ліпшими друзями.
Памела Андерсон уперше поділилася сокровенним
За словами фотомоделі, їхній палкий роман почався після знімання ремейку "The Naked Gun".
Також зірка публічно підтвердила, що вона з Ліамом провела тиждень "в тісній близькості" у домі акторка на півночі штату Нью-Йорк:
Вони також чудово проводили разом час у маленькому французькому ресторані, де Ліам навіть відрекомендував її як "майбутню місіс Ніссон".
Згодом, на якийсь час, кожен з них повернувся до свого звичного життя.
Однак нова фаза стосунків почалася під час промотуру фільму "Голий пістолет".
Однак тривалих стосунків у пари не склалося — наразі вони залишилися друзями.
