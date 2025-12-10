Памела Андерсон впервые рассказала о романе с известным актером

Фотомодель Памела Андерсон решила больше не скрывать правду о своем коротком, однако громком романе с голливудским актером Лиамом Ниссоном.
Главные тезисы
- Памела утверждает, что ее отношения с Лиамом Ниссоном не были пиаром.
- Сейчас они остались лучшими друзьями.
Памела Андерсон впервые поделилась сокровенным
По словам фотомодели, их горячий роман начался после съемки ремейка "The Naked Gun".
Также звезда публично подтвердила, что она с Лиамом провела неделю "в тесной близости" в доме актриса на севере штата Нью-Йорк:
Они также прекрасно проводили время в маленьком французском ресторане, где Лиам даже представил ее как "будущую миссис Ниссон".
Впоследствии, на время, каждый из них вернулся к своей привычной жизни.
Однако новая фаза отношений началась во время промотура фильма "Голый пистолет".
Однако длительных отношений у пары не сложилось — сейчас они остались друзьями.
