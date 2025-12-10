Памела Андерсон впервые рассказала о романе с известным актером
Памела Андерсон впервые поделилась сокровенным
Источник:  People

Фотомодель Памела Андерсон решила больше не скрывать правду о своем коротком, однако громком романе с голливудским актером Лиамом Ниссоном.

Главные тезисы

  • Памела утверждает, что ее отношения с Лиамом Ниссоном не были пиаром.
  • Сейчас они остались лучшими друзьями.

По словам фотомодели, их горячий роман начался после съемки ремейка "The Naked Gun".

Также звезда публично подтвердила, что она с Лиамом провела неделю "в тесной близости" в доме актриса на севере штата Нью-Йорк:

Если вы хотите знать, мы были романтически связаны некоторое время, но только после завершения съемок, — подчеркнула Памела.

Они также прекрасно проводили время в маленьком французском ресторане, где Лиам даже представил ее как "будущую миссис Ниссон".

Впоследствии, на время, каждый из них вернулся к своей привычной жизни.

Однако новая фаза отношений началась во время промотура фильма "Голый пистолет".

Люди думали, что это пиар. А я — наоборот: "Какой пиар? Это реально, у нас есть чувства, — вспоминает модель”.

Однако длительных отношений у пары не сложилось — сейчас они остались друзьями.

Я обожаю Лиама, но честно — мы лучшие друзья. Он поддерживает мой новый этап в карьере и всегда говорит, что гордится мной, — призналась Памела.

