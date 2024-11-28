Паніки немає. Путін брехливо висловився про стрімке падіння рубля

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 28 листопада нарешті прокоментував масштабний обвал рубля, який досягнув вже 113,0947 рубля за євро та 108,0104 рубля за долар.

Путін брехливо прокоментував стрімке падіння рубля

Загалом, як на мене, ситуація під контролем, — Путін вперше прокоментував стрімке падіння курсу рубля.

Російський диктатор вважає, що якихось підстав для паніки точно немає.

Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем все йде за планом, — заявив він. Поширити

Тим часом офіційний курс Центробанку на 28 листопада — 108 рублів за долар, востаннє таке було у березні 2022 року, після початку вторгнення в Україну.

Експерти прогнозують ще стрімкіше падіння рубля

В ефірі Соловйов Live декан Фінансового університету при уряді заявив, що курс долара може зрости до 150-180 рублів.

Ці речі для нашої людини є чутливими, і тут потрібно з розумінням ставитись до тих заходів, які Центробанк вживає, — сказав доцент і доктор політичних наук Павло Селезньов.

Журналіст Ілля Шепелін зазначив, що "тема жорсткої посадки рубля практично повністю ігнорується російським ТБ". Сам Володимир Соловйов у ранковому ефірі сьогодні жодного разу не згадав падіння курсу російської валюти.

Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку. Поширити

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.

Партнери Росії розривають контракти через обвал рубля

Нещодавнє падіння рубля посилює тиск на Банк Росії, змушуючи його підвищити ключову ставку — можливо, найбільше з початку війни в Україні.

За даними ЦБ, з 21 листопада, коли США наклали санкції на близько 50 російських банків, валюта ослабла майже на 8% стосовно долара і юаня. Це, ймовірно, посилить інфляцію, яку Банк Росії намагається стримати, підвищивши процентні ставки до рекордно високого рівня. Поширити

Центральний банк заявив, що готовий і надалі підвищувати вартість запозичень, яка наразі становить 21%, до рівня, необхідного для повернення інфляції до цільового рівня 4% наступного року. За оцінками Bloomberg, це може означати, що наступним кроком буде підвищення ставки до 25%.

Попит на іноземну валюту на внутрішньому ринку різко зріс на тлі побоювань, що нові обмеження суттєво обмежать приплив іноземної валюти.

Урядовці з усіх сил намагаються применшити вплив послаблення рубля, наголошуючи, зокрема, на тому, що це благо для експортерів. Але в умовах, коли інфляція більш ніж удвічі перевищує цільовий показник центрального банку, обвал валюти може змусити регуляторів діяти, всупереч і без того болючим умовам кредитування.