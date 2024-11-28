Паніки немає. Путін брехливо висловився про стрімке падіння рубля
Категорія
Економіка
Дата публікації

Паніки немає. Путін брехливо висловився про стрімке падіння рубля

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін 28 листопада нарешті прокоментував масштабний обвал рубля, який досягнув вже 113,0947 рубля за євро  та 108,0104 рубля за долар.

Головні тези:

  • Путін брехливо прокоментував стрімке падіння рубля, намагаючись заспокоїти населення Росії.
  • Експерти прогнозують ще стрімкіше падіння рубля через нові санкції США та дії Центробанку.
  • Падіння рубля посилює тиск на економіку Росії та може призвести до збільшення інфляції.
  • Партнери Росії розривають контракти через обвал рубля, що загрожує внутрішній валютній стабільності.
  • Центробанк готується підвищувати відсоткові ставки для контролю інфляції та викликані падінням рубля економічними труднощами.

Путін брехливо прокоментував стрімке падіння рубля

Загалом, як на мене, ситуація під контролем, — Путін вперше прокоментував стрімке падіння курсу рубля.

Російський диктатор вважає, що якихось підстав для паніки точно немає.

Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем все йде за планом, — заявив він.

Тим часом офіційний курс Центробанку на 28 листопада — 108 рублів за долар, востаннє таке було у березні 2022 року, після початку вторгнення в Україну.

Експерти прогнозують ще стрімкіше падіння рубля

В ефірі Соловйов Live декан Фінансового університету при уряді заявив, що курс долара може зрости до 150-180 рублів.

Ці речі для нашої людини є чутливими, і тут потрібно з розумінням ставитись до тих заходів, які Центробанк вживає, — сказав доцент і доктор політичних наук Павло Селезньов.

Журналіст Ілля Шепелін зазначив, що "тема жорсткої посадки рубля практично повністю ігнорується російським ТБ". Сам Володимир Соловйов у ранковому ефірі сьогодні жодного разу не згадав падіння курсу російської валюти.

Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.

Партнери Росії розривають контракти через обвал рубля

Нещодавнє падіння рубля посилює тиск на Банк Росії, змушуючи його підвищити ключову ставку — можливо, найбільше з початку війни в Україні.

За даними ЦБ, з 21 листопада, коли США наклали санкції на близько 50 російських банків, валюта ослабла майже на 8% стосовно долара і юаня. Це, ймовірно, посилить інфляцію, яку Банк Росії намагається стримати, підвищивши процентні ставки до рекордно високого рівня.

Центральний банк заявив, що готовий і надалі підвищувати вартість запозичень, яка наразі становить 21%, до рівня, необхідного для повернення інфляції до цільового рівня 4% наступного року. За оцінками Bloomberg, це може означати, що наступним кроком буде підвищення ставки до 25%.

Попит на іноземну валюту на внутрішньому ринку різко зріс на тлі побоювань, що нові обмеження суттєво обмежать приплив іноземної валюти.

Урядовці з усіх сил намагаються применшити вплив послаблення рубля, наголошуючи, зокрема, на тому, що це благо для експортерів. Але в умовах, коли інфляція більш ніж удвічі перевищує цільовий показник центрального банку, обвал валюти може змусити регуляторів діяти, всупереч і без того болючим умовам кредитування.

З початку року рубль втратив 19% проти долара США, що зробило його однією з найгірших валют на ринках, що розвиваються. Банк Росії використовує міжбанківські операції для розрахунку курсу з червня, коли США наклали санкції на Московську біржу, що одразу ж зупинило торгівлю доларом і євро.

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