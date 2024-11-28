Паники нет. Путин лживо высказался о стремительном падении рубля
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Паники нет. Путин лживо высказался о стремительном падении рубля

Путин
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент России Владимир Путин 28 ноября наконец прокомментировал масштабный обвал рубля, достигший уже 113,0947 рубля за евро и 108,0104 рубля за доллар.

Главные тезисы

  • Падение рубля достигло рекордных значений, вызвав беспокойство у экономистов и финансистов.
  • Прогнозируется увеличение инфляции и дальнейшее ослабление рубля из-за новых санкций и действий Центробанка.
  • Партнеры России начинают разрывать контракты из-за обвала рубля, что может угрожать внутренней валютной стабильности.
  • Центробанк готовится к повышению процентных ставок для контроля инфляции и экономических трудностей, вызванных падением рубля.
  • Рубль продолжает ослабевать, вызывая заботу чиновников и экспертов в области финансов и экономики.

Путин лживо прокомментировал стремительное падение рубля

В общем, мне кажется, ситуация под контролем, — Путин впервые прокомментировал стремительное падение курса рубля.

Российский диктатор считает, что каких-либо оснований для паники точно нет.

Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем все идет по плану, — заявил он.

Между тем официальный курс Центробанка на 28 ноября — 108 рублей за доллар, последний такой был в марте 2022 года, после начала вторжения в Украину.

Эксперты прогнозируют еще более стремительное падение рубля

В эфире Соловьев Live декан Финансового университета при правительстве заявил, что курс доллара может возрасти до 150-180 рублей.

Эти вещи для нашего человека чувствительны, и здесь нужно с пониманием относиться к тем мерам, которые Центробанк принимает, — сказал доцент и доктор политических наук Павел Селезнев.

Журналист Илья Шепелин отметил, что "тема жесткой посадки рубля практически полностью игнорируется российским ТВ". Сам Владимир Соловьев в утреннем эфире сегодня ни разу не упомянул о падении курса российской валюты.

Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 г. прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать.

Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну.

Партнеры России разрывают контракты из-за обвала рубля

Недавнее падение рубля усиливает давление на Банк России, заставляя его повысить ключевую ставку — возможно, больше всего с начала войны в Украине.

По данным ЦБ, с 21 ноября, когда США наложили санкции на около 50 российских банков, валюта ослабла почти на 8% по отношению к доллару и юаню. Это, вероятно, усугубит инфляцию, которую Банк России пытается сдержать, повысив процентные ставки до рекордно высокого уровня.

Центральный банк заявил, что готов и дальше повышать стоимость заимствований, которая сейчас составляет 21%, до уровня, необходимого для возврата инфляции до целевого уровня 4% в следующем году. По оценкам Bloomberg, это может означать, что следующим шагом станет повышение ставки до 25%.

Спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке резко возрос на фоне опасений, что новые ограничения существенно ограничат приток иностранной валюты.

Чиновники изо всех сил пытаются приуменьшить влияние ослабления рубля, подчеркивая, в частности, то, что это благо для экспортеров. Но в условиях, когда инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка, обвал валюты может вынудить регуляторов действовать вопреки и без того болезненным условиям кредитования.

С начала года рубль потерял 19% против доллара США, что сделало его одной из худших валют на развивающихся рынках. Банк России использует межбанковские операции для расчета курса с июня, когда США наложили санкции на Московскую биржу, что сразу остановило торговлю долларом и евро.

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