Паники нет. Путин лживо высказался о стремительном падении рубля

Нелегитимный президент России Владимир Путин 28 ноября наконец прокомментировал масштабный обвал рубля, достигший уже 113,0947 рубля за евро и 108,0104 рубля за доллар.
Главные тезисы
- Падение рубля достигло рекордных значений, вызвав беспокойство у экономистов и финансистов.
- Прогнозируется увеличение инфляции и дальнейшее ослабление рубля из-за новых санкций и действий Центробанка.
- Партнеры России начинают разрывать контракты из-за обвала рубля, что может угрожать внутренней валютной стабильности.
- Центробанк готовится к повышению процентных ставок для контроля инфляции и экономических трудностей, вызванных падением рубля.
- Рубль продолжает ослабевать, вызывая заботу чиновников и экспертов в области финансов и экономики.
Путин лживо прокомментировал стремительное падение рубля
В общем, мне кажется, ситуация под контролем, — Путин впервые прокомментировал стремительное падение курса рубля.
Российский диктатор считает, что каких-либо оснований для паники точно нет.
Между тем официальный курс Центробанка на 28 ноября — 108 рублей за доллар, последний такой был в марте 2022 года, после начала вторжения в Украину.
Эксперты прогнозируют еще более стремительное падение рубля
В эфире Соловьев Live декан Финансового университета при правительстве заявил, что курс доллара может возрасти до 150-180 рублей.
Эти вещи для нашего человека чувствительны, и здесь нужно с пониманием относиться к тем мерам, которые Центробанк принимает, — сказал доцент и доктор политических наук Павел Селезнев.
Журналист Илья Шепелин отметил, что "тема жесткой посадки рубля практически полностью игнорируется российским ТВ". Сам Владимир Соловьев в утреннем эфире сегодня ни разу не упомянул о падении курса российской валюты.
Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать.
Новые санкции США против российских банков привели к дальнейшему падению рубля, поставив под угрозу последние каналы прямого поступления иностранной валюты в страну.
Партнеры России разрывают контракты из-за обвала рубля
Недавнее падение рубля усиливает давление на Банк России, заставляя его повысить ключевую ставку — возможно, больше всего с начала войны в Украине.
Центральный банк заявил, что готов и дальше повышать стоимость заимствований, которая сейчас составляет 21%, до уровня, необходимого для возврата инфляции до целевого уровня 4% в следующем году. По оценкам Bloomberg, это может означать, что следующим шагом станет повышение ставки до 25%.
Спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке резко возрос на фоне опасений, что новые ограничения существенно ограничат приток иностранной валюты.
Чиновники изо всех сил пытаются приуменьшить влияние ослабления рубля, подчеркивая, в частности, то, что это благо для экспортеров. Но в условиях, когда инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель центрального банка, обвал валюты может вынудить регуляторов действовать вопреки и без того болезненным условиям кредитования.
С начала года рубль потерял 19% против доллара США, что сделало его одной из худших валют на развивающихся рынках. Банк России использует межбанковские операции для расчета курса с июня, когда США наложили санкции на Московскую биржу, что сразу остановило торговлю долларом и евро.
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