Паралімпіада-2024. Яке місце посіла збірна України

Увечері 8 вересня у Парижі відбулися фінальні змагання Паралімпійських ігор 2024. У підсумку збірна України виборола 98 нагород, піднявшись на 5 позицію у медальному заліку.
Головні тези:
- Збірна України на Паралімпіаді-2024 завоювала чималу кількість нагород.
- Таким чином вона змогла пробитися на п’яте місце серед 169 країн-учасниць.
- Пауерліфтер Антон Крюков 8 вересня виборов срібну медаль та приніс останню нагороду для України.
Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2024
У підсумку, Україна здобула 82 нагороди, з яких 22 золотих, 28 срібних, 32 бронзових (у Токіо — 24 золоті, 98 всього медалей) та посіла п’яте загальнокомандне місце за загальною кількістю здобутих усього нагород та сьоме за кількістю золотих нагород серед 169 країн-учасниць.
Останню медаль — срібну — для України виборов пауерліфтер Антон Крюков.
У ваговій категорії понад 107 кг він зміг витиснути 251 кг!
Що важливо розуміти, тріумфатором медального заліку стала збірна Китаю, на другій сходинці — Велика Британія, а замикають трійку лідерів — США.
Варто також зазначити, що на попередній Паралімпіаді у Токіо-2020 Україна посіла 6 місце в підсумковому заліку.
Три роки тому наші земляки привезли з Японії 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових.
Як Зеленський реагує на перемоги збірної України
Глава держави звернув увагу на те, що протягом десятого дня Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.
Варто зазначити, що кожного дня Паралімпіади у Парижі президент підтримував наших спортсменів та розповідав українцям та світу про їхні перемоги.
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