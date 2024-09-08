Паралімпіада-2024. Яке місце посіла збірна України
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Паралімпіада-2024. Яке місце посіла збірна України

збірна України
Джерело:  online.ua

Увечері 8 вересня у Парижі відбулися фінальні змагання Паралімпійських ігор 2024. У підсумку збірна України виборола 98 нагород, піднявшись на 5 позицію у медальному заліку.

Головні тези:

  • Збірна України на Паралімпіаді-2024 завоювала чималу кількість нагород.
  • Таким чином вона змогла пробитися на п’яте місце серед 169 країн-учасниць.
  • Пауерліфтер Антон Крюков  8 вересня виборов срібну медаль та приніс останню нагороду для України.

Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2024

У підсумку, Україна здобула 82 нагороди, з яких 22 золотих, 28 срібних, 32 бронзових (у Токіо  — 24 золоті, 98 всього медалей) та посіла п’яте загальнокомандне місце за загальною кількістю здобутих усього нагород та сьоме за кількістю золотих нагород серед 169 країн-учасниць.

Останню медаль — срібну — для України виборов пауерліфтер Антон Крюков.

У ваговій категорії понад 107 кг він зміг витиснути 251 кг!

Антон Крюков (Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Що важливо розуміти, тріумфатором медального заліку стала збірна Китаю, на другій сходинці — Велика Британія, а замикають трійку лідерів — США.

Варто також зазначити, що на попередній Паралімпіаді у Токіо-2020 Україна посіла 6 місце в підсумковому заліку.

Три роки тому наші земляки привезли з Японії 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових.

Як Зеленський реагує на перемоги збірної України

Глава держави звернув увагу на те, що протягом десятого дня Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула ще 12 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 4 бронзові.

Ігор Цвєтов, Віктор Дідух, Анастасія Гарник, Олександр Назаренко, Андрій Трусов, Марина Литовченко, Денис Остапченко, Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Надія Дьолог, Олена Федота-Ісаєва, Микола Синюк, Юрій Бабинець, Ігор Німченко, Сергій Паламарчук — дякуємо за кожну перемогу!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Варто зазначити, що кожного дня Паралімпіади у Парижі президент підтримував наших спортсменів та розповідав українцям та світу про їхні перемоги.

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