Паралимпиада-2024. Какое место заняла сборная Украины

Вечером 8 сентября в Париже состоялись финальные соревнования Паралимпийских игр 2024 года. В итоге сборная Украины завоевала 98 наград, поднявшись на 5 позицию в медальном зачете.

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2024

В итоге Украина получила 82 награды, из которых 22 золотых, 28 серебряных, 32 бронзовых (в Токио — 24 золота, всего 98 медалей) и заняла пятое общекомандное место по общему количеству полученных всего наград и седьмое по количеству золотых наград среди 169 стран-участниц.

Последнюю медаль — серебряную — для Украины завоевал пауэрлифтер Антон Крюков.

В весовой категории свыше 107 кг он смог выжать 251 кг!

Антон Крюков (Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Что важно понимать, триумфатором медального зачета стала сборная Китая, на второй позиции — Великобритания, а замыкают тройку лидеров — США.

Стоит отметить, что на предыдущей Паралимпиаде в Токио-2020 Украина заняла 6 место в итоговом зачете.

Три года назад наши земляки привезли из Японии 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Как Зеленский реагирует на победы сборной Украины

Глава государства обратил внимание на то, что в течение десятого дня Паралимпийских игр в Париже Украина завоевала еще 12 медалей: 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые.

Игорь Цветов, Виктор Дидух, Анастасия Гарник, Александр Назаренко, Андрей Трусов, Марина Литовченко, Денис Остапченко, Евгения Бреус, Наталья Морквич, Надежда Долог, Елена Федота-Исаева, Николай Синюк, Юрий Бабинец, Игорь Нимченко, Сергей Паламарчук — спасибо за каждую победу! Владимир Зеленский Президент Украины

Стоит отметить, что каждый день Паралимпиады в Париже президент поддерживал наших спортсменов и рассказывал украинцам и миру об их победах.