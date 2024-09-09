Паралімпіада-2024. Скільки заробили призових українські чемпіони

Паралімпійці, які завоювали для України «золото», «срібло» чи «бронзу», отримають призові з бюджету Міністерства молоді та спорту. Розмір винагороди такий же, як і для спортсменів Олімпіади.
Головні тези:
- На Паралімпіаді-2024 українські спортсмени вибороли 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових, піднявшись на сьоме місце у загальному заліку.
- Найбільше призових українські спортсмени отримали в плаванні (3,785 млн дол) та легкій атлетиці (1,755 млн дол).
- Андрій Трусов отримає найбільше призових. Він заробив 490 тис дол за два золота та три срібла.
Скільки заробили українські спортсмени за виступи на Паралімпіаді-2024
В Україні розмір призових залежить від рівня нагороди:
«золото» — 125 тис дол;
«срібло» — 80 тис дол;
«бронза» — 55 тис дол.
Винагорода виплачується за кожну медаль. Тобто, спортсмени з декількома перемогами отримають грошову виплату за кожну.
Найбільший розмір призових у плавця Андрія Трусова. За дві золотих та три срібних медалі він отримає 490 тис дол.
Сумарно команда плавців отримає найбільше грошей — 3,785 млн дол. Загалом усім паралімпійцям-переможцям Мінспорту виплатить 8,095 млн дол.
У першій п’ятірці спортсменів з найбільшими призовими виплатами виключно плавці.
Анна Стеценко та Денис Остапченко отримають по 340 тис дол. Ярославу Денисенку виплатять 305 тис дол, а Данилу Чуфарову — 270.
Легкоатлети у сумі заробили 1,755 млн дол. Найбільше призових у цій команді отримає Ігор Цвєтов (250 тис дол).
Загалом рейтинг заробітку призових виглядає наступним чином (у дол):
1. Плавання — 3,785 млн.
2. Легка атлетика — 1,755 млн.
3. Дзюдо — 485 тис.
4. Голбол — 480 тис.
5. Фехтування — 430 тис.
6. Настільний теніс — 370 тис.
7-8. Веслування на байдарках і каное — 260 тис.
7-8. Велоспорт — 260 тис.
9. Паверліфтинг — 135 тис.
10. Академічне веслування — 80 тис.
Найменше отримали спортсмени з гри у боччу. За бронзову медаль 55 тис дол отримає Артем Колінько.
Результати України на Паралімпіаді-2024
Літні Паралімпійські ігри 2024 пройшли у Парижі з 28 серпня по 8 вересня.
Найбільше нагород зібрав Китай. Усього 220 медалей, з яких 94 — золоті.
Україна шостий рік підряд увійшла в десятку команд. Після змагань у Парижі вона зайняла сьоме місце за кількістю нагород.
Спортсмени з України вибороли 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових.
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