Паралімпіада-2024. Скільки заробили призових українські чемпіони

Паралімпійці, які завоювали для України «золото», «срібло» чи «бронзу», отримають призові з бюджету Міністерства молоді та спорту. Розмір винагороди такий же, як і для спортсменів Олімпіади.

Скільки заробили українські спортсмени за виступи на Паралімпіаді-2024

В Україні розмір призових залежить від рівня нагороди:

«золото» — 125 тис дол;

«срібло» — 80 тис дол;

«бронза» — 55 тис дол.

Винагорода виплачується за кожну медаль. Тобто, спортсмени з декількома перемогами отримають грошову виплату за кожну.

Найбільший розмір призових у плавця Андрія Трусова. За дві золотих та три срібних медалі він отримає 490 тис дол.

Трусов заробив найбільше призових за вдалий виступ на Паралімпіаді-2024

Сумарно команда плавців отримає найбільше грошей — 3,785 млн дол. Загалом усім паралімпійцям-переможцям Мінспорту виплатить 8,095 млн дол.

У першій п’ятірці спортсменів з найбільшими призовими виплатами виключно плавці.

Українські плавці здобули багато нагород на Паралімпіаді-2024

Анна Стеценко та Денис Остапченко отримають по 340 тис дол. Ярославу Денисенку виплатять 305 тис дол, а Данилу Чуфарову — 270.

Легкоатлети у сумі заробили 1,755 млн дол. Найбільше призових у цій команді отримає Ігор Цвєтов (250 тис дол).

Легкоатлет виборов два “золота” для України

Загалом рейтинг заробітку призових виглядає наступним чином (у дол):

1. Плавання — 3,785 млн.

2. Легка атлетика — 1,755 млн.

3. Дзюдо — 485 тис.

4. Голбол — 480 тис.

5. Фехтування — 430 тис.

6. Настільний теніс — 370 тис.

7-8. Веслування на байдарках і каное — 260 тис.

7-8. Велоспорт — 260 тис.

9. Паверліфтинг — 135 тис.

10. Академічне веслування — 80 тис.

Найменше отримали спортсмени з гри у боччу. За бронзову медаль 55 тис дол отримає Артем Колінько.

Артем Колінько завоював єдину для України медаль за боччу

Результати України на Паралімпіаді-2024

Літні Паралімпійські ігри 2024 пройшли у Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

Найбільше нагород зібрав Китай. Усього 220 медалей, з яких 94 — золоті.

Україна шостий рік підряд увійшла в десятку команд. Після змагань у Парижі вона зайняла сьоме місце за кількістю нагород.