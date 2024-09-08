В останній день змагань у рамках Паралімпіади-2024 у Парижі український веслувальник Владислав Єпіфанов виборов золоту медаль у фінальному етапі у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Що відомо про тріумф Владислава Єпіфанова

Зазначається, Єпіфанов здобув для України перше “золото” на Іграх-2024 у Парижі у веслуванні на байдарках та каное.

Владислав Єпіфанов

Загальна кількість медалей в України вже складає 81.

Усього в медальному заліку Україна має 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові нагороди.

Що відомо про успіхи інших українських спортсменів

Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібло в одиночних змаганнях на каноє серед жінок.

Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.

Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем.

Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:

легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;

Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;

Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу;

дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото» ;

Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом;

дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».