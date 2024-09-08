В останній день змагань у рамках Паралімпіади-2024 у Парижі український веслувальник Владислав Єпіфанов виборов золоту медаль у фінальному етапі у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
Головні тези:
- Український веслувальник Влад Єпіфанов виборов золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Спортсмени з України активно виступали на Паралімпіаді-2024, виборюючи медалі та встановлюючи рекорди.
- Україна наразі посідає сьому позицію у медальному заліку Паралімпіади-2024, обійшовши такі країни як Італія та Бразилія.
- Спортсмен Влад Єпіфанов став першим, хто приніс золоту медаль для України у веслуванні на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
- Українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та відданість у здобутті перемог на міжнародній спортивній арені.
Що відомо про тріумф Владислава Єпіфанова
Зазначається, Єпіфанов здобув для України перше “золото” на Іграх-2024 у Парижі у веслуванні на байдарках та каное.
Загальна кількість медалей в України вже складає 81.
Усього в медальному заліку Україна має 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові нагороди.
Що відомо про успіхи інших українських спортсменів
Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібло в одиночних змаганнях на каноє серед жінок.
Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.
Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем.
Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.
Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:
легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;
Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);
тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;
Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу;
дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото»;
Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом;
дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».
Україна у медальному заліку сьома. Її випереджають Китай, Велика Британія, США, Нідерланди, Італія та Бразилія.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-