Український веслувальник Влад Єпіфанов став золотим призером Паралімпіади-2024 у Парижі
Категорія
Спорт
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Український веслувальник Влад Єпіфанов став золотим призером Паралімпіади-2024 у Парижі

Владислав Єпіфанов
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

В останній день змагань у рамках Паралімпіади-2024 у Парижі український веслувальник Владислав Єпіфанов виборов золоту медаль у фінальному етапі у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Головні тези:

  • Український веслувальник Влад Єпіфанов виборов золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 200 метрів на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
  • Спортсмени з України активно виступали на Паралімпіаді-2024, виборюючи медалі та встановлюючи рекорди.
  • Україна наразі посідає сьому позицію у медальному заліку Паралімпіади-2024, обійшовши такі країни як Італія та Бразилія.
  • Спортсмен Влад Єпіфанов став першим, хто приніс золоту медаль для України у веслуванні на Паралімпіаді-2024 у Парижі.
  • Українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та відданість у здобутті перемог на міжнародній спортивній арені.

Що відомо про тріумф Владислава Єпіфанова

Зазначається, Єпіфанов здобув для України перше “золото” на Іграх-2024 у Парижі у веслуванні на байдарках та каное.

Владислав Єпіфанов здобув золото в останній день змагань на Паралімпіаді у Парижі
Владислав Єпіфанов

Загальна кількість медалей в України вже складає 81.

Усього в медальному заліку Україна має 22 золоті, 27 срібних та 32 бронзові нагороди.

Що відомо про успіхи інших українських спортсменів

Українська веслувальниця Марина Мажула здобула срібло в одиночних змаганнях на каноє серед жінок.

Паралімпієць Андрій Трусов приніс ще одне «золото» для України і здобув свою п’яту медаль у Парижі. У фіналі 50 м батерфляєм у класі S7 він встановив європейський рекорд, пропливши відстань за 28.75 секунди.

Паралімпійський спортсмен з України одержав п’ять медалей у Парижі. Він виборов два «золота» за плавання 50 м батерфляєм і вільним стилем. 

Три срібні медалі Трусов отримав за змагання у 400 м вільним стилем, 100 м на спині та 200 м комплексом.

Десятий змагальний день Паралімпіади-2024 був досить вдалим для України. Багато спортсменів отримали медалі:

  • легкоатлет Ігор Цвєтов отримав своє друге «золото» за біг на 200 м;

  • Микола Синюк виборов «бронзу» у веслуванні на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

  • тенісист Віктор Дідух отримав золоту медаль у настільному тенісі;

  • Юрій Бабинець виборов «бронзу» у змаганнях з паверліфтингу; 

  • дзюдоїстка Анастасія Гарник виборола «золото»;

  • Ігор Німченко отримав бронзову медаль за плавання на 200 м комплексом; 

  • дзюдоїст Олександр Назаренко отримав «золото».

Україна у медальному заліку сьома. Її випереджають Китай, Велика Британія, США, Нідерланди, Італія та Бразилія.

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