Украинский гребец Влад Епифанов стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже
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Украинский гребец Влад Епифанов стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже

Влад Епифанов
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Источник:  Международный олимпийский комитет

В последний день соревнований в рамках Паралимпиады-2024 в Париже украинский гребец Владислав Епифанов завоевал золотую медаль в финальном этапе в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Главные тезисы

  • Влад Епифанов стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в каноэ-одиночке на 200 метров.
  • Украина занимает седьмую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2024, обогнав такие страны, как Италия и Бразилия.
  • Другие украинские спортсмены также достигли успехов на Паралимпиаде-2024: Марина Мажула, Андрей Трусов, Игорь Цветов и другие получили медали в различных видах спорта.
  • Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и приверженность к победам на международной спортивной арене.
  • Общее количество медалей Украины на Паралимпиаде-2024 составляет 81, включая 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых награды.

Что известно о триумфе Владислава Епифанова

Отмечается, Епифанов получил для Украины первое "золото" на Играх-2024 в Париже в гребле на байдарках и каноэ.

Владислав Епифанов завоевал золото в последний день соревнований на Паралимпиаде в Париже
Владислав Епифанов

Общее количество медалей у Украины уже составляет 81.

Всего в медальном зачете Украина имеет 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых наград.

Что известно об успехах других украинских спортсменов

Украинская гребля Марина Мажула завоевала серебро в одиночных соревнованиях на каное среди женщин.

Паралимпиец Андрей Трусов принес еще одно «золото» для Украины и завоевал свою пятую медаль в Париже. В финале 50 м баттерфляем в классе S7 он установил европейский рекорд, проплыв расстояние за 28.75 секунды.

Паралимпийский спортсмен из Украины получил пять медалей в Париже. Он завоевал два «золота» за плавание 50 м баттерфляем и свободным стилем.

Три серебряных медали Трусов получил за соревнования в 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.

Десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 был удачным для Украины. Многие спортсмены получили медали:

  • легкоатлет Игорь Цветов получил свое второе «золото» за бег на 200 м;

  • Николай Синюк завоевал «бронзу» в гребле на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

  • теннисист Виктор Дидух получил золотую медаль в настольном теннисе;

  • Юрий Бабинец завоевал «бронзу» в соревнованиях по паверлифтингу;

  • дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала «золото» ;

  • Игорь Нимченко получил бронзовую медаль за плавание на 200 м комплексом;

  • дзюдоист Александр Назаренко получил «золото» .

Украина в медальном зачете седьмая. Ее опережают Китай, Великобритания, США, Нидерланды, Италия и Бразилия.

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