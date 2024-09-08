В последний день соревнований в рамках Паралимпиады-2024 в Париже украинский гребец Владислав Епифанов завоевал золотую медаль в финальном этапе в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
Главные тезисы
- Влад Епифанов стал золотым призером Паралимпиады-2024 в Париже, завоевав золотую медаль в каноэ-одиночке на 200 метров.
- Украина занимает седьмую позицию в медальном зачете Паралимпиады-2024, обогнав такие страны, как Италия и Бразилия.
- Другие украинские спортсмены также достигли успехов на Паралимпиаде-2024: Марина Мажула, Андрей Трусов, Игорь Цветов и другие получили медали в различных видах спорта.
- Украинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и приверженность к победам на международной спортивной арене.
- Общее количество медалей Украины на Паралимпиаде-2024 составляет 81, включая 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых награды.
Что известно о триумфе Владислава Епифанова
Отмечается, Епифанов получил для Украины первое "золото" на Играх-2024 в Париже в гребле на байдарках и каноэ.
Общее количество медалей у Украины уже составляет 81.
Всего в медальном зачете Украина имеет 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых наград.
Что известно об успехах других украинских спортсменов
Украинская гребля Марина Мажула завоевала серебро в одиночных соревнованиях на каное среди женщин.
Паралимпиец Андрей Трусов принес еще одно «золото» для Украины и завоевал свою пятую медаль в Париже. В финале 50 м баттерфляем в классе S7 он установил европейский рекорд, проплыв расстояние за 28.75 секунды.
Паралимпийский спортсмен из Украины получил пять медалей в Париже. Он завоевал два «золота» за плавание 50 м баттерфляем и свободным стилем.
Три серебряных медали Трусов получил за соревнования в 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.
Десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 был удачным для Украины. Многие спортсмены получили медали:
легкоатлет Игорь Цветов получил свое второе «золото» за бег на 200 м;
Николай Синюк завоевал «бронзу» в гребле на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);
теннисист Виктор Дидух получил золотую медаль в настольном теннисе;
Юрий Бабинец завоевал «бронзу» в соревнованиях по паверлифтингу;
дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала «золото» ;
Игорь Нимченко получил бронзовую медаль за плавание на 200 м комплексом;
дзюдоист Александр Назаренко получил «золото» .
Украина в медальном зачете седьмая. Ее опережают Китай, Великобритания, США, Нидерланды, Италия и Бразилия.
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