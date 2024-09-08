В последний день соревнований в рамках Паралимпиады-2024 в Париже украинский гребец Владислав Епифанов завоевал золотую медаль в финальном этапе в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Что известно о триумфе Владислава Епифанова

Отмечается, Епифанов получил для Украины первое "золото" на Играх-2024 в Париже в гребле на байдарках и каноэ.

Владислав Епифанов

Общее количество медалей у Украины уже составляет 81.

Всего в медальном зачете Украина имеет 22 золотых, 27 серебряных и 32 бронзовых наград.

Что известно об успехах других украинских спортсменов

Украинская гребля Марина Мажула завоевала серебро в одиночных соревнованиях на каное среди женщин.

Паралимпиец Андрей Трусов принес еще одно «золото» для Украины и завоевал свою пятую медаль в Париже. В финале 50 м баттерфляем в классе S7 он установил европейский рекорд, проплыв расстояние за 28.75 секунды.

Паралимпийский спортсмен из Украины получил пять медалей в Париже. Он завоевал два «золота» за плавание 50 м баттерфляем и свободным стилем.

Три серебряных медали Трусов получил за соревнования в 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 200 м комплексом.

Десятый соревновательный день Паралимпиады-2024 был удачным для Украины. Многие спортсмены получили медали:

легкоатлет Игорь Цветов получил свое второе «золото» за бег на 200 м;

Николай Синюк завоевал «бронзу» в гребле на байдарках (байдарка-одиночка, 200 м);

теннисист Виктор Дидух получил золотую медаль в настольном теннисе;

Юрий Бабинец завоевал «бронзу» в соревнованиях по паверлифтингу;

дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала «золото» ;

Игорь Нимченко получил бронзовую медаль за плавание на 200 м комплексом;

дзюдоист Александр Назаренко получил «золото» .