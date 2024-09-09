Паралимпиада-2024. Сколько заработали призовых украинские чемпионы

Паралимпийцы, завоевавшие для Украины "золото", "серебро" или "бронзу", получат призовые из бюджета Министерства молодежи и спорта. Размер вознаграждения такой же, как и для спортсменов Олимпиады.
Главные тезисы
- На Паралимпиаде-2024 украинские спортсмены завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых, поднявшись на седьмое место в общем зачете.
- Больше всего призовых украинские спортсмены получили за победы в плавании (3,785 млн долл) и легкой атлетике (1,755 млн долл).
- Андрей Трусов получит призовых больше, чем другие спортсмены. Он заработал 490 тыс долл за два “золота” и три “серебра”.
Сколько заработали украинские спортсмены за выступления на Паралимпиаде-2024
В Украине размер призовых зависит от уровня награды:
"золото" — 125 тыс долл;
"серебро" — 80 тыс долл;
«бронза» — 55 тыс долл.
Вознаграждение выплачивается за каждую медаль. То есть спортсмены с несколькими победами получат денежную выплату за каждую.
Наибольший размер призовых у пловца Андрея Трусова. За две золотые и три серебряных медали он получит 490 тыс долл.
Суммарно команда пловцов получит набольшую сумму — 3,785 млн долл. Всем паралимпийцам-победителям Минспорта выплатит 8,095 млн долл.
В первой пятерке спортсменов с наибольшими призовыми выплатами исключительно пловцы.
Анна Стеценко и Денис Остапченко получат по 340 тыс долл. Ярославу Денисенко выплатят 305 тыс долл., а Данилу Чуфарову — 270.
Легкоатлеты в сумме заработали 1,755 млн долл. Больше всего призовых в этой команде получит Игорь Цветов (250 тыс долл).
В целом рейтинг заработка призовых выглядит следующим образом (в долл):
1. Плавание — 3,785 млн.
2. Легкая атлетика — 1,755 млн.
3. Дзюдо — 485 тыс.
4. Голбол — 480 тыс.
5. Фехтование — 430 тыс.
6. Настольный теннис — 370 тыс.
7-8. Гребля на байдарках и каноэ — 260 тыс.
7-8. Велоспорт — 260 тыс.
9. Паверлифтинг — 135 тыс.
10. Академическая гребли — 80 тыс.
Меньше всего получили спортсмены по игре в боччу. За бронзовую медаль 55 тыс долл получит Артем Колинько.
Результаты Украины на Паралимпиаде-2024
Летние Паралимпийские игры 2024 года прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Больше всего наград собрал Китай. Всего 220 медалей, из которых 94 —золотые.
Украина шестой год подряд вошла в десятку лучших команд. После соревнований в Париже она заняла седьмое место по количеству наград.
Спортсмены из Украины завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых.
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