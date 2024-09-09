Паралимпиада-2024. Сколько заработали призовых украинские чемпионы
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Паралимпиада-2024. Сколько заработали призовых украинские чемпионы

Паралимпиада
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Источник:  Суспільне. Спорт

Паралимпийцы, завоевавшие для Украины "золото", "серебро" или "бронзу", получат призовые из бюджета Министерства молодежи и спорта. Размер вознаграждения такой же, как и для спортсменов Олимпиады.

Главные тезисы

  • На Паралимпиаде-2024 украинские спортсмены завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых, поднявшись на седьмое место в общем зачете.
  • Больше всего призовых украинские спортсмены получили за победы в плавании (3,785 млн долл) и легкой атлетике (1,755 млн долл).
  • Андрей Трусов получит призовых больше, чем другие спортсмены. Он заработал 490 тыс долл за два “золота” и три “серебра”.

Сколько заработали украинские спортсмены за выступления на Паралимпиаде-2024

В Украине размер призовых зависит от уровня награды:

  • "золото" — 125 тыс долл;

  • "серебро" — 80 тыс долл;

  • «бронза» — 55 тыс долл.

Вознаграждение выплачивается за каждую медаль. То есть спортсмены с несколькими победами получат денежную выплату за каждую.

Наибольший размер призовых у пловца Андрея Трусова. За две золотые и три серебряных медали он получит 490 тыс долл.

Трусов заработал больше всего призовых за удачное выступление на Паралимпиаде-2024

Суммарно команда пловцов получит набольшую сумму — 3,785 млн долл. Всем паралимпийцам-победителям Минспорта выплатит 8,095 млн долл.

В первой пятерке спортсменов с наибольшими призовыми выплатами исключительно пловцы.

Украинские пловцы получили много наград на Паралимпиаде-2024

Анна Стеценко и Денис Остапченко получат по 340 тыс долл. Ярославу Денисенко выплатят 305 тыс долл., а Данилу Чуфарову — 270.

Легкоатлеты в сумме заработали 1,755 млн долл. Больше всего призовых в этой команде получит Игорь Цветов (250 тыс долл).

Легкоатлет завоевал два "золота" для Украины

В целом рейтинг заработка призовых выглядит следующим образом (в долл):

1. Плавание — 3,785 млн.

2. Легкая атлетика — 1,755 млн.

3. Дзюдо — 485 тыс.

4. Голбол — 480 тыс.

5. Фехтование — 430 тыс.

6. Настольный теннис — 370 тыс.

7-8. Гребля на байдарках и каноэ — 260 тыс.

7-8. Велоспорт — 260 тыс.

9. Паверлифтинг — 135 тыс.

10. Академическая гребли — 80 тыс.

Меньше всего получили спортсмены по игре в боччу. За бронзовую медаль 55 тыс долл получит Артем Колинько.

Артем Колинько завоевал единственную для Украины медаль за боччу

Результаты Украины на Паралимпиаде-2024

Летние Паралимпийские игры 2024 года прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Больше всего наград собрал Китай. Всего 220 медалей, из которых 94 —золотые.

Украина шестой год подряд вошла в десятку лучших команд. После соревнований в Париже она заняла седьмое место по количеству наград.

Спортсмены из Украины завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых.

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