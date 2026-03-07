Паралімпіада-2026. Ще три українські біатлоністи здобули медалі
Паралімпіада-2026. Ще три українські біатлоністи здобули медалі

Паралімпіада
Джерело:  Укрінформ

«Золото», «срібло» та «бронзу» виграли 7 березня українські біатлоністи з порушеннями зору у спринтерській гонці на XIV зимових Паралімпійських іграх в Італії.

Головні тези:

  • Українські біатлоністи з порушеннями зору виграли 3 медалі на Паралімпіаді-2026 у спринтерській гонці.
  • Олександр Казік став паралімпійським чемпіоном, Ярослав Решетинський та Анатолій Ковалевський здобули срібло та бронзу відповідно.

Україна виборола 6 медалей на Паралімпіаді-2026

Паралімпійським чемпіоном став Олександр Казік, друге місце посів Ярослав Решетинський, третє - Анатолій Ковалевський.

Загалом у перший день змагань збірна України здобула 6 нагород - 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові.

Збірна України представлена у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

У складі "синьо-жовтих" - 35 учасників, серед яких 25 паралімпійців та 10 спортсменів-лідерів (гайдів).

Нагадаємо, до 15 березня в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо будуть розіграні 79 комплектів нагород у шести видах спорту, за які змагаються понад 650 спортсменів з інвалідністю.

