Паралимпиада-2026. Еще три украинских биатлониста получили медали
Паралимпиада-2026. Еще три украинских биатлониста получили медали

Паралимпиада
Читати українською
Источник:  Укринформ

"Золото", "серебро" и "бронзу" выиграли 7 марта украинские биатлонисты с нарушениями зрения в спринтерской гонке на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии.

Главные тезисы

  • Украинские биатлонисты с нарушениями зрения выиграли 3 медали на Паралимпиаде-2026 в спринтерской гонке, в том числе “золото”, “серебро” и “бронзу”.
  • Александр Казик стал паралимпийским чемпионом, Ярослав Решетинский и Анатолий Ковалевский завоевали серебро и бронзу соответственно.

Украина завоевала 6 медалей на Паралимпиаде-2026

Паралимпийским чемпионом стал Александр Казик, второе место занял Ярослав Решетинский, третье — Анатолий Ковалевский.

Всего в первый день соревнований сборная Украины получила 6 наград — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Сборная Украины представлена в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралижной гонке, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

В составе "сине-желтых" — 35 участников, среди которых 25 паралимпийцев и 10 спортсменов-лидеров (гайдов).

Напомним, к 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо будут разыграны 79 комплектов наград в шести видах спорта, за которые соперничают более 650 спортсменов с инвалидностью.

