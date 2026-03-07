Паралимпиада-2026. Еще три украинских биатлониста получили медали

"Золото", "серебро" и "бронзу" выиграли 7 марта украинские биатлонисты с нарушениями зрения в спринтерской гонке на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии.

Украина завоевала 6 медалей на Паралимпиаде-2026

Паралимпийским чемпионом стал Александр Казик, второе место занял Ярослав Решетинский, третье — Анатолий Ковалевский.

Всего в первый день соревнований сборная Украины получила 6 наград — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые.

Сборная Украины представлена в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралижной гонке, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

В составе "сине-желтых" — 35 участников, среди которых 25 паралимпийцев и 10 спортсменов-лидеров (гайдов).

Напомним, к 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо будут разыграны 79 комплектов наград в шести видах спорта, за которые соперничают более 650 спортсменов с инвалидностью.