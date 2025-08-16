Всемирные игры-2025. Украина завоевала еще три медали по паверлифтингу

Сборная Украины выиграла еще три медали Всемирных игр-2025 в экипировочном паверлифтинге: "серебро" у Ларисы Соловьевой и Виталия Коломийца, а также "бронза" - у Николая Баранника в среднем весе.

Украина завоевала еще три медали по паверлифтингу на Всемирных играх-2025

На старте девятого соревновательного дня Украина выиграла двойной подиум в экипировочном паверлифтинге среди женщин: "золото" получила Татьяна Белая, а "бронза" в активе Анастасии Деревянко в легком весе.

Продолжились соревнования в дисциплине в среднем весе, где "сине-желтых" представляли три паверлифтера: Виталий Коломиец и Николай Баранник в мужском, а также Лариса Соловьева — в женском троеборье.

В троеборье паверлифтеры соревновались в трех этапах: приседании со штангой, жиме лежа и сословной тяге. В мужских соревнованиях Украина получила двойной подиум: Коломиец и Баранник занимали первые два места в приседании (360 и 345 кг) и жимы лежа (255 и 260 кг), однако уступили лидерство в сословной тяге представителю Китайского Тайбэя Кай-Чжей Чжианю.

Таким образом, Коломиец с общим весом в 925 кг занял второе место со 107.54 баллами после Чжианя, который, несмотря на меньший результат (922.5 кг), имел преимущество в баллах из-за меньшего веса тела (81.67 кг против 82.28 кг). Баранник с весом в 907.5 кг получил 105.39 балла и получил "бронзу". Поделиться

Всемирные игры-2025. Экипировочный паверлифтинг, мужчины (средний вес)

Кай-Чжэй Чжиань (Китайский Тайбэй) — 107.54 балла.

Виталий Коломиец (Украина) — 107.36

Николай Баранник (Украина) — 105.39

В женских соревнованиях Соловьева добавила в актив сборной Украины "серебро": показав лучший результат в жиме лежа (170 кг), она также стала второй в приседании со штангой (235 кг) и сословной тяге (217.5 кг). Всего в троеборье украинка показала вес 622.5 кг, за что получила 112.72 балла.

Украина выиграла уже шесть медалей Всемирных игр-2025 в паверлифтинге: кроме двойного подиума в женском легком весе "золото" в мужском гевивейте завоевал Анатолий Новописьменный. Таким образом, украинцы лидируют в медальном зачете дисциплины перед последним соревновательным днем.

В общей сложности "сине-желтые" стали четвертой сборной на Всемирных играх, пересекших отметку в 40 медалей. В частности, украинцы выиграли 15 золотых наград и сохранили третье место в медальном зачете.