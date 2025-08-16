Всесвітні ігри-2025. Україна виборола ще три медалі з паверліфтингу

Збірна України виграла ще три медалі Всесвітніх ігор-2025 в екіпірувальному паверліфтингу: "срібло" у Лариси Соловйової і Віталія Коломійця, а також "бронза" — у Миколи Баранніка у середній вазі.

Україна виборола ще три медалі з паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025

На старті дев'ятого змагального дня Україна виграла подвійний подіум в екіпірувальному паверліфтингу серед жінок: "золото" здобула Тетяна Біла, а "бронза" в активі Анастасії Дерев'янко у легкій вазі.

Продовжилися змагання у дисципліні у середній вазі, де "синьо-жовтих" представляли три паверліфтери: Віталій Коломієць і Микола Бараннік у чоловічому, а також Лариса Соловйова — у жіночому триборстві.

У триборстві паверліфтери змагалися у трьох етапах: присіданні зі штангою, жимі лежачи та становій тязі. У чоловічих змаганнях Україна здобула подвійний подіум: Коломієць і Бараннік посідали перші два місця у присіданні (360 і 345 кг) і жимі лежачи (255 і 260 кг), однак поступилися лідерством у становій тязі представнику Китайського Тайбею Кай-Чжей Чжианю.

Таким чином Коломієць із загальною вагою в 925 кг посів друге місце з 107.54 балами після Чжианя, який, попри менший результат (922.5 кг) мав перевагу у балах через меншу вагу тіла (81.67 кг проти 82.28 кг). Натомість Бараннік з вагою в 907.5 кг отримав 105.39 бала і здобув "бронзу". Поширити

Всесвітні ігри-2025. Екіпірувальний паверліфтинг, чоловіки (середня вага)

Кай-Чжей Чжиань (Китайський Тайбей) — 107.54 бала

Віталій Коломієць (Україна) — 107.36

Микола Бараннік (Україна) — 105.39

У жіночих змагань Соловйова додала до активу збірної України "срібло": показавши найкращий результат у жимі лежачи (170 кг), вона також стала другою у присіданні зі штангою (235 кг) і становій тязі (217.5 кг). Загалом у триборстві українка показала вагу в 622.5 кг, за що отримала 112.72 бали.

Україна виграла вже шість медалей Всесвітніх ігор-2025 у паверліфтингу: крім подвійного подіуму у жіночій легкій вазі, "золото" у чоловічому гевівейті завоював Анатолій Новописьменний. Таким чином українці лідирують у медальному заліку дисципліни перед останнім змагальним днем.

Загалом "синьо-жовті" стали четвертою збірною на Всесвітніх іграх, які перетнули позначку у 40 медалей. Зокрема українці виграли 15 золотих нагород й зберегли третє місце у медальному заліку.