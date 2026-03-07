Украина завоевала уже 3 медали Паралимпиады-2026

7 марта Украина получила три медали на Паралимпиаде-2026: "золото" завоевал Тарас Радь в парабиатлонном спринте сидя. Парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко завоевали "золото" и "бронзу" соответственно.

У Украины уже 3 медали на Паралимпиаде-2026

Украинские парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко завоевали "золото" и "бронзу" в спринтерской гонке в классе стоя на Паралимпийских играх-2026.

Сборная Украины продлила Паралимпиаду-2026 по парабиатлону женской спринтерской гонкой в классе стоя, где приняли участие четыре украинки — Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова и Богдана Конашук.

Александра Кононова добыла в борьбе "золото", завершив дистанцию без промахов. Украинка пересекла финиш за 18:41.5 минуты на расстоянии от преследовательницы на 5.9 секунды. Кононова в третий раз в карьере стала паралимпийской чемпионкой в биатлоне — это ее первое "золото" за 12 лет в этом виде спорта.

Также Людмила Ляшенко завоевала "бронзу" с одним промахом на втором огневом рубеже, пересекая дистанцию с отставанием в 32.4 секунды. Ирина Буй закрыла топ-5, финишировав из отставания в 49.5 секунды от победительницы без промахов, а Богдана Конашук стала восьмой с двумя недостатками. Поделиться

Паралимпиада-2026. Парабиатлон, женский спринт в классе стоя

Александра Кононова (Украина, 0+0) 18:41.5 минуты Натали Вилки (Канада, 0+0) +5.9 Людмила Ляшенко (Украина, 0+1) +32.4

...

5. Ирина Буй (Украина, 0+0) +49.5

8. Богдана Конашук (Украина, 0+2) +1:59.5

Это вторая и третья медаль Украины на Паралимпиаде-2026.