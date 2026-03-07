Украина завоевала уже 3 медали Паралимпиады-2026

7 марта Украина получила три медали на Паралимпиаде-2026: "золото" завоевал Тарас Радь в парабиатлонном спринте сидя. Парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко завоевали "золото" и "бронзу" соответственно.
Главные тезисы
- Украина завоевала 3 медали на Паралимпийских играх-2026 в парабиатлоне, продемонстрировав высокий уровень спортивной подготовки.
- Парабиатлонисты Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко выступили блестяще на соревнованиях, завоевав золото и бронзу.
У Украины уже 3 медали на Паралимпиаде-2026
Украинские парабиатлонистки Александра Кононова и Людмила Ляшенко завоевали "золото" и "бронзу" в спринтерской гонке в классе стоя на Паралимпийских играх-2026.
Сборная Украины продлила Паралимпиаду-2026 по парабиатлону женской спринтерской гонкой в классе стоя, где приняли участие четыре украинки — Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова и Богдана Конашук.
Александра Кононова добыла в борьбе "золото", завершив дистанцию без промахов. Украинка пересекла финиш за 18:41.5 минуты на расстоянии от преследовательницы на 5.9 секунды. Кононова в третий раз в карьере стала паралимпийской чемпионкой в биатлоне — это ее первое "золото" за 12 лет в этом виде спорта.
Паралимпиада-2026. Парабиатлон, женский спринт в классе стоя
Александра Кононова (Украина, 0+0) 18:41.5 минуты
Натали Вилки (Канада, 0+0) +5.9
Людмила Ляшенко (Украина, 0+1) +32.4
...
5. Ирина Буй (Украина, 0+0) +49.5
8. Богдана Конашук (Украина, 0+2) +1:59.5
Это вторая и третья медаль Украины на Паралимпиаде-2026.
В первом старте "сине-желтых" на Паралимпийских играх-2026 Тарас Радь завоевал "золото" в парабиатлонном спринте сидя, одержав вторую победу в карьере.
