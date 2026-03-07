Україна виборола вже 3 медалі Паралімпіади-2026

7 березня Україна здобула три медалі на Паралімпіаді-2026: “золото" виборов Тарас Радь у парабіатлонному спринті сидячи. Парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко вибороли “золото” та “бронзу” відповідно.
Головні тези:
- Українські парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко вибороли золото та бронзу на Паралімпіаді-2026.
- Збірна України продовжує підкорювати подіуми на Паралімпійських іграх у парабіатлоні, показавши високий рівень спортивної майстерності.
Україна має вже 3 медалі на Паралімпіаді-2026
Українські парабіатлоністки Олександра Кононова та Людмила Ляшенко вибороли "золото" та "бронзу" в спринтерській гонці в класі стоячи на Паралімпійських іграх-2026.
Збірна України продовжила Паралімпіаду-2026 з парабіатлону жіночою спринтерською гонкою в класі стоячи, де взяли участь чотири українки — Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова та Богдана Конашук.
Олександра Кононова виборола "золото", завершивши дистанцію без промахів. Українка перетнула фініш за 18:41.5 хвилини з відривом від переслідувачки на 5.9 секунди. Кононова втретє в кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою у біатлоні — це її перше " золото" за 12 років у цьому виді спорту.
Паралімпіада-2026. Парабіатлон, жіночий спринт в класі стоячи
Олександра Кононова (Україна, 0+0) 18:41.5 хвилини
Наталі Вілкі (Канада, 0+0) +5.9
Людмила Ляшенко (Україна, 0+1) +32.4
...
5. Ірина Буй (Україна, 0+0) +49.5
8. Богдана Конашук (Україна, 0+2) +1:59.5
Це друга і третя медаль України на Паралімпіаді-2026.
У першому старті "синьо-жовтих" на Паралімпійських іграх-2026 Тарас Радь виборов "золото" в парабіатлонному спринті сидячи, здобувши другу перемогу у кар’єрі.
